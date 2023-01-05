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妹妹瘋小紅書減肥！她見「灰姑娘體重」算BMI傻了　一票也開噴

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲妹妹拼命減肥。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

妹妹瘋狂節食想達到「灰姑娘體重」，她一看表格數字傻眼了！一位女網友表示，妹妹身高171公分、體重57公斤，其實完全符合BMI正常範圍，不懂為何要減肥。一問才知道，小紅書在瘋傳日本女生的夢幻體重表，但看到數字後，她忍不住直呼，「瘦到這樣根本不會變灰姑娘，會變皮包骨吧！」不少人也開轟了。

這位女網友在Dcard發文，「減到『灰姑娘體重』才是完美身材？」提到妹妹最近一直在瘋狂節食減肥，她百思不得其解，因為以妹妹的身高體重去算BMI，得出數值是19.4（正常範圍為18.5≦BMI＜24），完美落在正常範圍，其實根本不用減重。

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妹妹就說，想在寒假結束前瘦到理想的「灰姑娘體重」，她才知道小紅書上瘋傳一張日本女生的夢幻體重表，上面標明150公分到175公分女生的「灰姑娘體重」、「健康體重」、「美容體重」，其中灰姑娘體重指的是「像迪士尼公主一樣的身材（奶大腰瘦）」，而171公分的妹妹得要瘦到52.6公斤，可BMI數值會降到17.9，已屬體重過輕。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲灰姑娘體重引來不少罵聲。（圖／翻攝自Dcard）

「看到這張體重表我當下真的哭暈了，所以我妹171cm要瘦到52kg……？我163cm要瘦到47kg……只有我覺得瘦到這樣根本不會變灰姑娘，會變皮包骨吧！」原PO就無奈道，「最近這種過度美化的體重表，在小紅書真的到處都是，前陣子還流行身高－120＝理想體重，現在唯一可信的，應該只有BMI的計算公式了吧？」

看到貼文後，許多網友忍不住開罵，「我女朋友跟你妹一樣，整天都在看這些五四三，還不如把身材練得健康一點 」、「一堆不運動又肌少症，這個體重差不多」、「BMI落在18就是過瘦，容易出現肌肉量太低、骨質疏鬆、掉頭髮、貧血、月經失調……等等的問題」、「把小紅書刪掉＝唯一解。」

不過也有人表示，「小紅書最近最愛拍的主題都是反容貌焦慮、反身材焦慮 ，讓女生們愛自己，真的有在滑小紅書的人應該可以同意我說的」、「根本沒在小紅書看到這個熱潮」、「這張灰姑娘體重表所稱的『理想體重』，其實就是BMI落在18的意思」、「我覺得表上的美容體重比較合理～」、「我曾經符合上面的數據，但是肚子一堆脂肪，真的不是灰姑娘體重就好看欸！泡芙人一樣沒身材。」

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