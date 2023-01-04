頂大博士哥30歲母胎單身！妹揭「超奇葩1習慣」喊噁：女生都怕

▲哥哥從小就有這樣的習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，哥哥年近30歲，是頂大博士生，從小就發現哥哥有個很怪的癖好，挖完鼻孔後吃掉鼻屎，小時侯有次老師告狀哥哥吃鼻屎，兩人還因此鬧不愉快，長大之後哥哥也沒改掉這習慣，之前疫情嚴峻時，哥哥手摸完髒東西後仍照吃無誤，而哥哥一直以來都沒有交過女友，她也不禁懷疑是這個習慣導致的。

原PO在Dcard上發文，哥哥一直改不掉愛吃鼻屎的習慣，兩人年齡差距7歲，小時候讀同一間安親班，那時原PO只有幼稚園大班，看到哥哥偷偷吃鼻屎，很白目地跟老師報告，當時哥哥已經讀國中了，「好像對他造成很大的陰影，事後還跟我賭氣說不跟我玩了，因為我讓他在班上出糗，後來是我道歉我們和好」。

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雖然每個人都有不可告人的秘密，原PO原本也想說睜一隻眼閉一隻眼，但前陣子疫情爆發，讓她更重視衛生習慣，也越來越看不下去，「滑完手機，摸髒東西，或做一堆有的沒的事，然後就會默默挖鼻然後吃，我真的覺得髒是一回事，小心確診是我開始看不下去的原因」。

▲哥哥至今仍是母胎單身。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

即便爸媽出面勸哥哥改掉仍無效，原PO表示，「我有時就想，他一直母胎單身，會不會是因為，他身邊的女生有看到這個行為呢？」除了長輩視力較差外，用餘光就可以看到了，現在只要哥哥開始動作，她就會閉上眼睛，假裝沒看見，「到底要怎麼辦，才能讓他不要再這樣啊！還是就放他去吧？」

貼文一出，網友分享遇過更奇葩的習慣，「我有遇過會把鼻屎黏在自己的五根手指頭上，再慢慢挑這吃」、「我哥是吃擠出來的粉刺或痘痘的膿」、「我剛洗澡完，還會摳腳皮，然後放嘴巴」、「下次把妳的鼻屎也給他吃吃看，說不定會想換口味了」、「這就是考上頂大的秘訣嗎」、「那是他知識的來源」。