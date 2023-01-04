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學測地理3大考題趨勢　跨科整合常出現「熟悉重疊性高的單元」

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，跨科整合題為近幾年社會科最常出現模式，提醒考生熟悉重疊性高的單元。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學學測下周五（13日）登場，地理科補教老師吳敵指出，地理考題趨勢大致可分成「跨科整合、圖表判讀分析、生活情境」等三大題型，而跨科整合題為近幾年社會科最常出現模式，各科重疊性高的單元一定要熟悉，另與台灣在地有關地理議題，往往是考題中常客，例如地理資訊系統GIS的各種模式，很有可能結合新冠肺炎成為考題，考生要留意。

吳敵指出，跨科整合題是近幾年大考地理科趨勢之一，「地理對應空間、歷史結合時空背景、公民則連結政經文化」，因此，各科重疊性高的單元一定要熟悉，例如帝國主義時期的各國殖民地的位置，這常結合考當地的自然環境、宗教文化、社會制度甚至建築、飲食等等。

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圖表判讀分析則是地理科出題另一個趨勢，吳敵表示，新課綱強調帶得走的能力，地理技能更加重要，各種統計圖、統計地圖、方位、比例尺、等高線、遙測影像、台灣TM2地圖等，考生務必理解其判讀的方式。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師表示，地理資訊系統GIS的各種模式，很有可能結合新冠肺炎成為考題。（圖／資料照片）

對於圖表解題，吳敵也提供小技巧，在「表格」部分，先圈出極端數字、或最初數值與最後數值加以比較，在「散布圖」部分，可分析兩向量(xy軸)是正比還是反比，在「地圖」部分，則馬上找出方位、比例尺、經緯度、道路編號…等等位置資訊，而在「照片」部分，則是仔細觀察其明顯特徵，一定有特殊的意涵。

吳敵指出，生活情境題是另一個趨勢，而「素養」必須要貼近生活，因此和台灣在地有關的地理議題，往往是考題中的常客，例如地理資訊系統GIS的各種模式，很有可能結合新冠肺炎成為考題；另台灣區域地理的命題常常會結合台灣歷史舊地名，這也是近年試題非常重要的特色。

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