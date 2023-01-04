學測逼近心慌慌！注意飲食提高戰力　營養師分享五訣竅應戰

▲營養師陳昱升表示，脂溶性維生素E可保護細胞不受自由基傷害，堅果類食物如榛果、杏仁、全穀類食品、植物油、深綠色蔬菜等含量多。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大學學科能力測驗一月十三日登場，到底如何注意飲食才能提供最佳戰力，花蓮慈濟醫院營養師陳昱升提出「減少精緻糖攝取」、「補充B群」、「補充Omega-3 不飽和脂肪酸與卵磷脂」、「增加抗氧化食物」、「避免油炸食物」等五訣竅，此外，他也提醒不要嘗試沒接觸過的食物，才能以百分百戰力上考場應戰。

陳昱升表示，許多學生喜歡吃餅乾、蛋糕等零食、喝手搖含糖飲料來釋放壓力，但太多精緻糖類吃下肚後，反而讓血糖迅速上升、急速下降，除影響情緒外，也會使腦中的血清素增加，常使人注意力降低想睡覺，建議學生如果不喜歡喝沒味道的白開水，可以檸檬切片加入開水增加味道，或喝零卡汽水避免糖分攝取過多。



維他命B群缺乏時，容易出現全身倦怠、虛弱、體力不支等情形，陳昱升提醒，最後衝刺時間補充足夠B群對課業壓力大的考生非常重要，例如蛋、燕麥、糙米等全穀類食物，深綠色蔬菜，以及無調味、非油炸的堅果等，都是富含維生素B群的食物。

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陳昱升說，Omega-3 不飽和脂肪酸具有抵抗體內發炎、提升專注力與記憶力，也有保護人體神經系統功效。可以從亞麻仁油、奇亞籽油、核桃等食物補充。另外，卵磷脂是建構神經細胞膜的重要成分，有助於改善大腦功能、增進專注力，富含卵磷脂的食物，包括雞蛋中的蛋黃、黃豆與豆漿。

當生活不正常、熬夜焦慮及精神壓力過大時，人體會製造較多「自由基」，讓免疫力變差，陳昱升提到，多補充抗氧化的食物可提升免疫力，如紅心芭樂、草莓、奇異果、柑橘類等水溶性維生素C含量豐富的水果。

脂溶性維生素E則可保護細胞不受自由基傷害，陳昱升表示，堅果類食物如榛果、杏仁、全穀類食品、植物油、深綠色蔬菜等含量多，若在烹調時選擇植物油及每天攝取足夠的深色蔬菜就能攝取到足夠的維生素E，另外運動也能減少自由基、增加抗氧化能力，建議考生還是可以維持運動的習慣。

▲運動也能減少自由基、增加抗氧化能力，建議考生還是可以維持運動的習慣。

油脂在反覆高溫烹調下，會產生氧化和過氧化的變質油脂，會引發大量「自由基」產生，陳昱升建議，考前這段最後衝刺時間，若能避免攝取炸雞、鹹酥雞，薯條等油炸食物，也可以維持良好的免疫力。

陳昱升也提到，有些學生挑食，例如不喜歡吃紅蘿蔔，他建議家長可以更換烹調方法，或是用番茄、菠菜、紅甘藷等綠黃蔬菜取代，均衡飲食才能提供最佳戰力。

陳昱升營養師也提醒，過去吃了身體會不適以及沒接觸過的食物，在考前千萬不要嘗試，有些人考前也會避免喝牛奶、豆漿等易生脹氣的食物。如果想進一步了解如何吃得更健康、提振精神，陳昱升也建議可