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學測數學走向生活素養題　混合題別太早放棄「仔細找線索」

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，學測數學走向生活素養題，遇到混合題別太早放棄，要仔細找線索。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測進入倒數，數學補教師儒逸分析，去年數A偏難、數B較容易，相信今年會略做調整，目前學測走向為生活化素養題，長篇閱讀型的數學題目一定要耐心讀完，而新加入的「混合題」，若考生看不懂時，從前面小題或選項去找線索，通常會有引導，別放棄得太早，可畫圖並把知道的都寫出來，可能就有想法或者拿到部分分數。

今年是新課綱學測的第二年，依舊分成數A、數B考試，其中數A較難、數B較簡單，儒逸表示，去年學測數A難度偏高，不僅鑑別度差，更導致八成學生數A原始分數不及格，反觀數B分布較為平順，鑑別度佳，相信今年會略做調整，讓學生們的努力也能得到回報。

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儒逸也列舉各章節考試重點，「數與式」部分，要能活用絕對值性質與討論，明白其定義即為距離，遇到正數求極值就要想到算幾不等式；「直線與圓」部分，以直線斜率以及圓和直線的幾何關係為主；「數列與級數」則是等差混等比數列為重點考型，「排列組合」會以生活情境題目為主，分組分堆題型要尤其注意，「機率」以日常生活會遇到的機率或條件機率為主，其中期望值相關概念必考。

另外，儒逸表示，「三角函數」，數A以正餘弦定理為主，而學測新增三角函數圖形與正餘弦疊合考的機率非常大，數B則以正餘弦定理與三角測量為主；「對數函數」單元，指對數比大小、指對數圖形關係與對稱性都是熱門考題，指對數應用題有非常多素養題，包含利率問題等也要多練習；「空間向量」會以四面體或四角錐圖形出現，直線與面的各種關係要熟悉，某些計算量較大的題型會以較容易計算的方式出題，數B則有基本空間座標概念即可。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，學測走向生活化素養，長篇閱讀型的數學題目一定要耐心讀完。（圖／資料照片）

儒逸指出，目前學測走向為生活化的素養題，長篇閱讀型的數學題目一定要耐心讀完，剩下最後時間，多練習閱讀題幹較長題目培養耐心，尤其數B的題目會更重視閱讀素養這一塊，並建立歷屆試題要寫至少五年，從題目去引出觀念檢視複習的成果，曾經錯過的題目，要拿出來重新複習一次，保持平常心上場才能有最好的表現。

去年新課綱新加入的第四大題「混合題」占15%，儒逸表示，包含非選擇題手寫部分約10分，也備受矚目，結果許多人不懂題意直接少了15分，其實混合題與多選題一樣，看不懂時要從前面小題或選項去找線索，通常前面小題或選項會有引導，別放棄得太早，畫圖並把知道的都寫出來可能就有想法或者部分分數。

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