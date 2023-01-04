中嘉寬頻-北健推媒體識讀　傳授學童熟記5字訣

▲中嘉寬頻-北健校園推廣媒體識讀。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

拜科技與網路發達所賜，資訊傳遞暢通無阻，卻也讓假訊息四處流竄！年推廣媒體識讀的中嘉寬頻-北健特地前進桃園區同安國小，帶來辨識假訊息的5字口訣，同時請到資深記者，讓學童體驗採訪樂趣並實際操作攝影機，達到做中學、學中做的效果。

講師一開始問到，有手機的學童請舉手時，同安國小視聽教室內的小朋友紛紛舉手，但問到有誰能夠辨識網路上的假訊息時，同學們的回答就小聲許多；講師特別引用網路瘋傳前美國總統川普假髮被吹走的影片，詢問在場學童影片真偽時，許多學童認為影片是真，殊不知是後製特效的假影片。

講師再用垃圾分類的概念，將如何分辨假訊息的5字口訣「疑、想、查、問、戳」，以深入淺出的方式，讓學童正確了解接收訊息時，如何思考並小心查證，才不會被以假亂真的訊息矇騙。

緊接著上場的媒體實作課程，由資深記者帶領學童體驗媒體工作的樂趣，學童化身文字記者、攝影記者與受訪者，體驗記者工作的日常。儘管初次拿麥克風有些許緊張，學童仍針對關心的校園大小事提問；手握攝影機調整鏡頭更是難得的體驗，在資深記者的指導下，每個學童都收穫滿滿。

5年級學生游依璇笑著說，「我學習到查證真訊息還是假訊息的方法，還有，如果碰到假訊息該怎麼處理」；同學蔡心菲則說，「收到訊息先不要完全相信，去想想看它的來源，然後再去查證，上網查有沒有關於它闢謠的事情，再來就是去問家長，最後再去想想看，它是真的還是假的，如果它是假的就戳破它，是真的就相信它。」