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世新大學數位敘事工作坊開跑　暑期9天建構媒體識讀、說好故事

▲▼世新大學數位敘事工作坊開跑。（圖／世新大學提供）

▲世新大學數位敘事工作坊開跑。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

以全媒體識讀教學著稱的世新大學，特別在暑期於甫建成的數位敘事教學研究中心舉辦「2022媒體識讀短影音敘事工作坊」，今（7/2）日啟動長達9天的課程，活動以線上課程為主、電腦實作課程為輔，學員包含北區大專校院師生與企業產學合作單位，經由一時之選的專業師資培訓，學員分組創作富含媒體識讀影響力的影音短片，最終將授權於中嘉寬頻平台與世新大學官方平台播放，發揮大學社會責任之效。

作為數位敘事教學研究中心建成後第一次開辦的工作坊，不僅吸引世新橫跨四個學院系所的學生參與，也有臺北大學、金甌女中、光仁國小師生慕名而來，期盼在世新瞭解用短影音說故事的敘事方法，學習媒體識讀的相關知識與能力。

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就讀世新大學剛滿一年的口傳系學生黃榆柔分享，透過大一的「全媒體識讀」課程學到辨別媒體的特性、識別訊息的真假，以及看新聞時能察覺內容是否片面或虛實，大大提升自身素養。為充實暑假時光，在老師推薦下參加工作坊的她，期待藉由課程學習拍攝技巧、增強數位敘事能力，也想使用圖書館的多媒體素材製作作品。

「工作坊的目標是要教很多人，用很專業的方式去說你要說的故事。」世新大學副校長陳清河在開幕致詞表示，人生一輩子「吃喝玩樂、生離死別、喜怒哀樂」12個字，組成了豐富多彩、存於心中的故事，如何把這些所想所感，用科技、腳本呈現出來，最終匯流到人手一支的智能手機螢幕上，與閱聽眾交流互動，進而為社會帶來正向力量，是這次辦理工作坊的初衷，也是世新大學傳播教育的願景。

▲▼世新大學數位敘事工作坊開跑。（圖／世新大學提供）

「數位影音能留存最美的回憶，不要只當做一份作業，它有機會成為一份榮耀。」世新大學數位敘事教學研究中心主任劉文英分享，長達9天的工作坊師資陣容堅強，不管是初入影音製作的「小白」，還是長期涉入的專業人士，都能在這裡獲得豐富養分。學員分組製作的影音成果，中嘉集團也會以媒體近用的社會責任進行播出與推廣，期待學員們的創作發想，對社會的關懷，能以數位形象保留下來，做一輩子的珍藏。

疫情肆虐的當下，假訊息層出不窮，藉由「2022媒體識讀短影音敘事工作坊」的舉辦，世新大學期待讓來自新聞傳播、管理、人文社會、法律以及教育工作等領域的學員，善用多媒體影音說故事的方式，提醒閱聽眾如何辨識生活中的各方資訊，正符合世新「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的

辦學特色，也能影響社會大眾改變看問題的方式，引發截然不同的行動。

▼世新大學副校長陳清河期待學員們掌握數位科技說好故事的專業能力。

▲▼世新大學數位敘事工作坊開跑。（圖／世新大學提供）

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