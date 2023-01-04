普通科學生應試2+2學程脫穎而出　北港高中陳秈榆獲國外就學機會

▲陳秈榆（左）已篤定錄取也將會前往就讀，但目前會先以準備學測為主，右為導師郭瑞蘭老師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立北港高中在學測考試前傳來好消息，就讀普通科的陳秈榆同學透過特殊選才管道，錄取南華大學國際事務與企業學系2+2學程。未來除了可獲得學雜費、住宿四年全免外，更有14萬元入學獎學金及20萬元海外就學基金，更特別的是2+2學程為規劃2年在南華大學就讀，2年是在國外大學就讀培養國際能力。

陳秈榆表示，當初在南華大學的校網看到國際事務與企業學系課程的招生簡章，在更深入的了解之後，覺得2+2課程除了可以讓自己在國外體驗不同的生活外，也可以打開自己的國際視野觀，能更提升自己的能力，於是就決定報考南華大學的國際事務與企業學系，未來也想好到美國西來大學就讀。

雖然秈榆已篤定錄取也將會前往就讀，但目前會先以準備學測為主，而且為了以後能夠到美國西來大學就學，在考完學測後會努力提升自己的英文能力，並參加多益檢定讓自己有足夠的英文能力。

北港高中校長江耀淇表示，該課程在全國十多位優秀學子中僅錄取兩個名額，陳秈榆同學能脫穎而出非常難得，除了感謝南華大學能提供這個機會給社區孩子就讀，更期待秈榆能夠在南華大學及海外大學就讀時都能滿滿收穫，也感謝三年來教導秈榆的導師及任課教師給秈榆優質的表現，同時謝謝輔導室同仁為秈榆書審及面試所做的所有努力。



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