捷運車廂門開了！突然「4台人默契彈起來」　動機觸動7千人

▲看到台人彈起來讓座，國北教大副教授感動不已。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

捷運車廂1畫面，堪稱「台灣最美好的風景」！國北教大幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍日前在臉書發文，說她搭捷運時，看到一位女士扶著白髮長者上車，2人才剛走進車廂，竟然有4個人秒從位子上跳起來，這一幕撼動她的心，「那一瞬間，明明沒有風，我卻感到一股好強大的氣場」，貼文吸引超過7千人狂讚。

「搭捷運時可以看到台灣最美好的風景。」郭葉珍文中表示，她看到一位女士攙扶一位白髮長者走進車廂，「都還來不及張望有沒有位置可坐，長者左手邊兩兩相對座位上的四個人，『刷』的一下全部站起來。」看到台灣人搶著讓位的瞬間，明明沒有風，郭葉珍直說自己感受到一股強大氣場，「那強大的氣場，是來自於銘刻於台灣人心中的愛與禮讓。不需言明，但自然聚集起來時，足以撼動人心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引來超過7千人按讚，許多網友也有感，「我懂！當救護車聲響起，前方車輛馬上自動像紅海遇到摩西一樣，全部分開，那種情景令人感動不已」、「帶小孩的我也時常有人禮讓位子給我跟孩子，覺得很感動，心暖暖的」、「台灣人最美的風景，是這些善良的人（當下的我會起雞皮疙瘩）」、「光看文字就感動。」

但也有人分享自己明明有讓座，被婉拒後卻遭其他人開罵的經驗，「從此以後我寧站也不坐了，台灣這種自以為是的正義魔人太多了，少招惹為妙。」對此，郭葉珍認同道，「善意變成道德與強迫，就一點都不美麗了。」有網友也直呼，「不用設計博愛座，一般人看到有需要的人 ，自動會站起來」、「所以我一直很希望廢除博愛座，以免被道德綁架。」

●本文獲郭葉珍教授授權報導，未經同意禁止轉載。