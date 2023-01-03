男網紅又出事了「跨年醉鬧捷運」　黑歷史被慘轟：感謝狀丟垃圾桶

▲畫面中男子就是網紅攝影師蔡傑曦。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

北捷跨年夜不打烊，豈料1日凌晨3點多時，一群人在車廂脫序唱歌開趴、坐在走道嬉鬧，甚至醉躺在月台上，讓民眾們看傻眼。其中有眼尖網友驚呼，一名鬧事男子非常眼熟，原來是2021年到暨南大學演講的蔡傑曦，他事後把感謝狀丟垃圾桶，還錄影發IG限動嘲諷，引發各界猛烈撻伐。

一名網友在Dcard以「跨年夜板南線荒唐行為」為標題發文，他轉貼某變裝皇后的限時動態，影片可見，一群年輕人沒戴口罩還大鬧捷運車廂，其中有男子自備紅色塑膠椅，危險坐在椅子上，另一腳還踩著座椅；另一名女子席地而坐，當眾合唱阿妹的《三天三夜》，彷彿把車廂當作自己的表演舞台般。

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畫面中，同行友人就坐在另一側，卻沒有出聲相勸或制止，而當時已深夜3點多，在場民眾也紛紛看傻眼。對此，原PO也氣得痛批「這種誇張行為需要大家共同抵制！」

影片曝光後，引發3千名網友砲翻，「捷運可以讓動物進車廂嗎？還那麼多隻猴子，該叫動保處來處理了」、「建議他們轉文湖線...坐回動物園」、「隔著螢幕都覺得好吵，同個車廂的正常人好可憐」、「穿鞋子踩椅子，真的沒素質到極點」、「拜託肉搜，搭捷運不戴好口罩？小朋友都知道要戴口罩，搭捷運要輕聲細語，腦X是被車門夾到了嗎」。

其中有眼尖網友驚呼，腳踩座椅的男子竟是網紅攝影師蔡傑曦，「踩椅子的那位是丟感謝狀的傑曦嗎？」「想說那個男生好像某個在IG上小有名氣的攝影師，結果剛剛就找到限時，還真的是他」、「邀請小有名氣網紅來校演講，卻把感謝狀丟垃圾桶」。

蔡傑曦黑歷史再度被挖出後，一票網友也怒火大罵，「這次真的退追JC了，即使照片好看、文字溫暖也沒辦法共感了」、「一張感謝狀，揭露本性，今日如此，大眾只會覺得不意外」、「真的是再崩壞一次，很久以前喜歡過他文章，現在這樣的行為真的好無語」。

▼蔡傑曦當時把感謝狀丟掉，還發限動自爆。（圖／翻攝自Dcard）





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