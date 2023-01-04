這雙太經典！他誤闖捷運3乘客「同鞋會」　網驚嘆：流行40年

▲捷運一幕讓萬人笑翻。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭捷運看到大家「撞成一團」，腳上都是「這雙鞋」讓他驚呆，忍不住被推坑笑呼「等等去買一雙」。有網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，只見他放眼看過去，有5個乘客都穿著Nike的鞋子，有3人更是直接大撞純白色的Air Force 1，畫面引來網友直笑，「真的是同班同鞋！」

原PO在車廂見到這幕，不禁拍下照片，發文直呼「能撞鞋，一定是好鞋」，還hashtag「#等等去買一雙」，貌似也想入手一雙Air Force 1了。據悉，Air Force 1於1982年推出，是第一款採用Nike Air技術的籃球鞋，現在則被視為潮流單品，經常可以看到明星用這雙白鞋穿搭。

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照片吸引超過1.1萬人按讚，不少人紛紛笑出來，「大家都是同鞋」、「感謝開示，All in Nike股票」、「當作車聚就不尷尬了」、「放學回家的隊伍也是這樣」、「而且還一樣髒」、「是誤闖鞋聚會場吧你」、「新手村的基本裝備。」還有人直呼，「Air Force1從上個世紀賣到現在，到處撞鞋並沒有什麼好特別的，就像在泰國看到嘟嘟車一樣。」

不過，仍有網友驚呼，「這鞋我20年前讀國中流行的，現在還流行喔？」「我17歲流行到現在？今年34歲」、「這我15年前班上有至少1/3的同學會穿的鞋。」一雙鞋也勾起一片青春回憶，「高中剛買還要跟鴨子一樣的走路，不能凹到鞋面」、「以前都拿來打球磨到爛掉。」