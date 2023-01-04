長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看　1.2萬紳士空中相見

▲倪娜再次上傳北捷無罩散步的影片。（圖／翻攝崩壞的英文老師YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網美倪娜自封「最狂英文老師」，日前到台北捷運跟風拍攝「無罩散步」，吸引大批網友關注。沒想到，她近日再度上傳VR360度觀看的24分鐘版本，讓網友看完紛紛留言，「各位360度紳士，我們又在空中的某一點相會啦」。

倪娜在個人YouTube頻道發出近24分鐘長的台北捷運無罩散步影片，內容雖為平常的搭乘捷運，但因倪娜跟風日本的不穿胸罩風潮、高畫質4K加上畫面可以360度隨意移動，再次吸引大批網友觀看。據了解，倪娜上一部北捷無罩散步影片，至今已累計60萬次觀看。

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▲▼該影片可以360度任意旋轉，挑選想看的角度。（圖／翻攝崩壞的英文老師YouTube）



網友看完紛紛留言，「World Peace」、「360度好厲害」、「新的一年感謝分享」、「看到很多绅士的眼睛在不错的位子」、「各位360度紳士，我們又在空中的某一點相會啦」、「這個影片太屌了，浪費我3個小時，希望下次可以把鏡頭拿下面一點，看看不同高度的視角」。

據悉，倪娜去年12月PO出第一支無罩散步時，IG及YT分別累積12.4萬、1.3萬粉絲追蹤，目前推出第二支影片，IG及YT的追蹤數來到13.6萬、3.59萬追蹤。