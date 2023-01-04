生氣是窮人做的事！金錢顧問打造「有錢人35個秘傳情緒管理法」

▲易怒其實是幸運體質？日本創業顧問開始「不發怒」之後也變有錢。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

有錢人不會隨便生氣或跟人吵架，生氣是窮人才做的事！日本創業顧問森瀬繁智在20多歲時，曾窮得需要向人下跪借錢，但開始嘗試「不發怒生活」後逐漸變富有。他提到其實愛生氣的人「很幸運」，最有機會扭轉人生，也成功協助許多客戶成為有錢人，被稱為「打造幸福有錢人的妖精」，如今他也在書中傳授35個情緒管理方法，教讀者吹跑怒氣，成為有錢人。

森瀬繁智目前擔任許多女性創業者的顧問，他提到自己有的女性客戶當中，有不少易怒的人，像是對男友、對同事或下屬、對老公跟小孩生氣；不過他說，易怒之人其實是「超級幸運星」，因為「容易感到憤怒的人是充滿活力的人，這些人在戀愛、工作及人際關係等各方面順心如意的可能性極高，常會遇到讓人生好轉的機會。」

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他見過有人把被甩的憤怒轉換成動力，讓自己脫胎換骨成為大美人；或是常吵架的夫妻突然變得超級恩愛；也見過碰到莫大虧損後，成功做出單月賺回7、8位數大事業的人，強調「見過無數這類事例」。

▲森瀬繁智透露，易怒的人只是「不知道發怒以外的解決方法」。（示意圖／pexels）

森瀬繁智透露，他自己在大約10年前，也就是20多歲時，還過著要跟人下跪借錢的貧窮生活；直到開始過起「不發怒生活」後，人生開始好轉，人際關係越變越好，如今能過著沒有經濟煩惱的生活，也創立公司，培養出許多年營業額超過2000萬日圓的客戶。

他認為，越容易生氣的人，往往越有爆發力，只要正確善用「怒氣」，將痛苦化為前進的燃料，就能改善生活，甚至大幅提升收入。只要改變一點做法，就能得到非常多抓住幸運的機會，「但很遺憾，9成的人都沒有這樣做，他們會因為憤怒忘記自我，陷入停止思考的狀態中。」

他舉例，常常對身邊人發怒的人，通常是受到某「成功經驗」長期影響，也就是只要生氣，對方就會順從自己的意見行事，學到這個錯誤經驗後，就不停重複相同的事；其實只是「不知道發怒以外的解決方法」，但實際上對人生氣也無法息怒，還會讓人際關係惡化，長久下來也會影響人際和財運。

他在書中分享「按下不發怒開關」的方法，也就是「捨棄無謂的憤怒」、「望向更開心的事情並試著採取行動」，強調做法簡單，變成「不怒體質」遠離討厭的對象，建立舒適的人際關係。

▲開始過起「不發怒生活」後，人生開始好轉，甚至越來越有錢。（示意圖，非當事人／pakutaso）

例如因為煩躁、快要憤怒而瀕臨爆炸，連自己都束手無策時，他提醒，「這種時候你正處於累積太多疲憊的狀態。」可以去吃點美食、早點上床睡覺等等，試著重新檢視現在的生活形態。

另外，人們生氣時還有一種情況，就是在感覺對方「不對」時會瞬間冒火，他表示，首先把「不對」拿掉，接著在腦內重複說幾次「不同」，這樣可以去除「自己才正確」的想法，如此一來，你會發現心情變得平靜得叫人驚訝。

《不生氣之後，變身有錢人：世界級創業顧問打造「幸福有錢人」的35個秘傳情緒管理法！》這本書如今由平安文化在台發行繁體中文版，結合森瀬繁智的實際經驗，提供35個吹跑怒氣、恢復朝氣的方法，配合42則輕鬆的四格漫畫，簡單易懂地解說，協助讀者從焦躁的生活中解放出來。

▲森瀬繁智結合實際經驗，提供35個吹跑怒氣、恢復朝氣的方法。（圖／平安文化）