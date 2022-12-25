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他公司配15年老車超實用　拒買新車被女友酸「窮人思維」掀論戰

▲灰塵、過敏源都藏在這　春節返鄉前的「車室清潔」小建議。（圖／達志影像／示意圖）

▲公司配發15年老車超實用，他拒買新車被女友酸「窮人思維」。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友發文訴苦，他的女友最近一直埋怨他開的車太舊，車齡已經15年且外觀多處磨損，覺得開出去非常沒有面子，但他認為車子是公司配的，且公司負擔9成實報實銷，加上他很用心保養，使用起來相當舒適，根本沒有換車的必要，結果被女友嗆「窮人思維」，讓他相當懊惱，貼文一出引發網友論戰。

原PO在Dcard表示，他的女友最近一直埋怨他開的車很破舊，車齡已經15年且外觀多處磨損，覺得開出去非常相當丟臉，但他認為車子是公司配的，含保養、維修及油錢公司負擔9成實報實銷，而且保險也是保到超額，在路上也是開得很放心，讓他完全不想換新車。

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原PO說，車子外觀雖然不好，但他內部都整理的相當乾淨，每周也會到加油站洗車，一整年下來含油錢，在車子上花費不到2萬元，他目前的月薪加津貼達6.5萬，扣掉8千元房租及生活費，每月省很多，若開自己的車，公司每個月只會給5千元補貼，支出反而比較貴，真的沒有買車的必要。

不料女友聽了他的說法，反問他，「如果我要在這公司待到退休，我是不是一輩子不換車，然後嗆我這是窮人思維」、「覺得自己好像有點被說服，猶豫是不是真的該換輛新車了？」

▲▼公司配老車超好用！女友卻嫌「窮人思維」　網全說：可以該換了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼公司配老車超好用！女友卻嫌「窮人思維」　網全說：可以該換了。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼文引起網友論戰。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友論戰，有人支持原PO，「可以換女友了，愛慕虛榮，嗆你窮人思維，那叫她買一輛車來養看看」、「亂買車才是窮人思維吧」、「總覺得男生越來越難了」、「養車真的是一大筆開銷唉，你女友這樣真的是站著說話不腰疼」、「大部分的車子都是負資產，趁年輕，好好存錢理財，我覺得比較實在」。

也有人支持女方，「這車真的不行」、「如果我男友開這種車來載我上下班，我真的不想讓別人看到，我寧願自己搭車回家」、「這車真的不行」、「開這種車真的丟臉，換一換吧」、「你這不是貪小便宜，什麼才叫貪小便宜，免錢的最好，標準台灣人心態」、「這車真的有點老」。

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