王鴻薇拋「強化社會安全網」　提2大目標：增加國人心理諮商服務

▲王鴻薇今日拋出「強化社會安全網」政見。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選進入倒數階段，國民黨候選人王鴻薇今（4）日拋出「強化社會安全網」政見，其中包含二大目標「增加國民心理健康預算」、「提高心理衛生防治及處理中心層級與增加家數」。

王鴻薇指出，從2016年總統蔡英文就職典禮，第一次提出「社會安全網」後，到了最近蔡英文都還在提要強化社會安全網，但事實上，從「台南殺警案」到近日開始越來越頻繁的「浮屍」議題，皆在顯示社會安全網仍處於「補破網」。因此，她也提出強化社會安全網的兩大目標,，包含「增加國民心理健康預算」及「提高心理衛生防治及處理中心層級與增加家數」。

王鴻薇認為，第一，「增加國民心理健康預算」相當迫切，臨床心理師公會全聯會常務理事車先蕙就指出，全台約有4,000名諮商心理師，以北部、西半部為主，宜花東約雙位數，很多偏遠地區、小規模的地方縣市如今還是找不到人，心理師的市場行情比心衛中心編列的薪水高，雖已盡可能拉高，仍受政府的薪水發放標準限制，這些都是問題。她提到，衛福部112年度總預算，約有2235.9億，心理健康司預算僅約有38.9億相對比例懸殊，雖然「社會安全網二期計畫」110年到114年編列368.83億有所提升，但是從比例來看，2021年國民心理健康人均預算人均預算只有26.84元，「被外界批評只有一碗泡麵」。她再提出，全台僅有22間提供心理諮商的社區心理衛生中心或是衛生局，已不能因應需求，各行政區社區應有心理諮商門診提供平價醫療服務，擴大相關資源幫助需要的民眾，

王鴻薇表示，第二「提高心理衛生防治及處理中心層級與增加家數」，她認為，應比照家暴防治中心提升層級，並且增加家數，尤其針對家中有長期照護的脆弱家庭、相關精神疾病的問題，不能僅靠單一衛生局，須納入社會局、教育局、警察局共同協作，才能最大效度解決問題。她指出，像是現行《學生輔導法》規定每校至少需有1名專輔人員，每滿1200名學生就要增加1位輔導教師，來服務同學，但是現在資源吃緊確實不足，過去她也因為北市青少年自殺通報件數及自殺率5年飆升2倍，校園心理諮商供不應求，要求北市府與北市31所大學建立聯繫，就是為了解決這個問題。

此外，王鴻薇提到，還有像是「浮屍」問題甚囂塵上，參考內政部消防署的資料，浮屍+水邊自殺人數總和105年 322 人、106年 391 人、107年 392 人、108年507 人、109 年471 人、110年 523 人，這5年來相較105 年增加62.42%，根據統計6月起，媒體報導的浮屍新聞竟多達60幾起，數字還在上升中，她強調，增加國人心理諮商服務和關心脆弱家庭已經刻不容緩，「政府的社會安全網，到底網住了什麼？」