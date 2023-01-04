傳奇「風景區一哥」！蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

▲▼屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮，向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路。（圖／念吉成提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮於上月29日清晨在家中辭世，享壽89歲；他擔任過該鄉兩屆鄉長，向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路，令人津津樂道，其中佳洛水風景區還曾拿下全台公共造產冠軍，贏得「風景區一哥」封號，也成為滿州人的驕傲。

滿州鄉位在屏東縣南端東側，北及西北臨牡丹，東濱太平洋，西鄰車城，南及西南接恆春，為原住民及漢人等混居，其中排灣族佔該鄉人口約四分之一，屬於偏僻的地區。

尤欽榮於1973年至1981年擔任該鄉鄉長，當年自有財源相當少，推動鄉政困難，而當地的佳樂水風景區早年地方人稱「高落水」，海岸因地殼變動、強風和海浪的衝擊，形成各種奇岩怪石，非常有名。他提計畫向省府爭取經費開發成鄉公所公共造產；蔣經國帶同多名部會首長和省主席謝東閔南下視察時，取名「佳樂水」。

當年曾採訪過他的地方文史工作者念吉成表示，蔣經國1974年到港口村視察時，離去時又問他地方還需要什麼協助，他提議闢建連結鵝鑾鼻的佳鵝公路，後來也完成，該公路通車，帶來驚人觀光經濟效益，一度年收入達5000萬元，成為全台公共造產第1名。

去年，國民黨提名參選屏東縣長蘇清泉參訪該鄉古蹟，尤欽榮還騎機車當導覽，讓蘇清泉對尤家古厝保存完整及建築美學，留下深刻印象。

▲尤欽榮騎車為蘇清泉導覽。（圖／蘇清泉提供）