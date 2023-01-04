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傳奇「風景區一哥」！蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

▲屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路。（圖／記者翁子皓攝）

▲▼屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮，向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路。（圖／念吉成提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮於上月29日清晨在家中辭世，享壽89歲；他擔任過該鄉兩屆鄉長，向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路，令人津津樂道，其中佳洛水風景區還曾拿下全台公共造產冠軍，贏得「風景區一哥」封號，也成為滿州人的驕傲。

▲▼屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路。（圖／記者翁子皓攝）

滿州鄉位在屏東縣南端東側，北及西北臨牡丹，東濱太平洋，西鄰車城，南及西南接恆春，為原住民及漢人等混居，其中排灣族佔該鄉人口約四分之一，屬於偏僻的地區。

尤欽榮於1973年至1981年擔任該鄉鄉長，當年自有財源相當少，推動鄉政困難，而當地的佳樂水風景區早年地方人稱「高落水」，海岸因地殼變動、強風和海浪的衝擊，形成各種奇岩怪石，非常有名。他提計畫向省府爭取經費開發成鄉公所公共造產；蔣經國帶同多名部會首長和省主席謝東閔南下視察時，取名「佳樂水」。

當年曾採訪過他的地方文史工作者念吉成表示，蔣經國1974年到港口村視察時，離去時又問他地方還需要什麼協助，他提議闢建連結鵝鑾鼻的佳鵝公路，後來也完成，該公路通車，帶來驚人觀光經濟效益，一度年收入達5000萬元，成為全台公共造產第1名。

▲▼屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮向當時的行政院長蔣經國爭取到佳洛水風景區和佳鵝公路。（圖／記者翁子皓攝）

去年，國民黨提名參選屏東縣長蘇清泉參訪該鄉古蹟，尤欽榮還騎機車當導覽，讓蘇清泉對尤家古厝保存完整及建築美學，留下深刻印象。

▲當時的行政院長蔣經國由滿州鄉前鄉長尤榮欽陪同視察 。（圖／念吉成提供）

▲尤欽榮騎車為蘇清泉導覽。（圖／蘇清泉提供）

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