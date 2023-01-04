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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國宴飲料「天府可樂」宣布破產　配方加中藥曾稱可抗黃麴毒素

▲天府可樂。（圖／CFP）

▲天府可樂。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸老字號飲料品牌「天府可樂」近日被法院公告破產清算，最終選定「重慶海川企業清算有限公司」為中國天府可樂集團公司（重慶）的破產管理人。據悉，天府可樂在1980年代曾被選定為「國宴」飲料，拿下全大陸75％的市佔率，還曾與百事可樂合資生產飲料，不過，隨著雙方產生糾紛，天府可樂也逐漸淡出市場。

▲天府可樂。（圖／翻攝微博）

▲天府可樂拿回商標後重回市場。（圖／翻攝微博）

《光明網》報導，天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，曾被定為國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸，利稅超過7000萬（人民幣）。在配方上，原料用到了川產白芍（中藥）的天府可樂是中國第一個真正意義上的國產可樂。

公開資訊顯示，天府可樂的配方源自於重慶飲料廠，由天然中要組成，不含任何激素。此配方還得到同濟大學醫藥病理學研究證實，可有效抵抗黃麴毒素。

天府可樂和百事可樂在1994年合資後，天府可樂逐漸淡出市場，直至2008年，天府可樂和百事可樂出現配方、生產工藝和品牌的爭議，隨著天府可樂陸續拿回配方、商標，天府可樂也在2016年復出，重回大眾視野。
 

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