8歲童新冠併腦炎亡！醫列4原因：有點擔憂「過去不常發生」

▲2日新增一名8歲男童新冠肺炎合併急性腦炎死亡。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心2日報告新增一名8歲男童死亡案例，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。對此，有醫師坦言「有點憂心」，因8歲並非過去急性腦炎常發生的年齡區間，且該名兒童無慢性病史，也曾接種過疫苗。令醫師急切呼籲，還是要盡量接種疫苗以防重症風險。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科醫師謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」表達對日前一名兒童死亡案例的憂心。因年齡8歲，不是過去急性腦炎常發生在5歲以下的年齡區間；過去無慢性病史，也意即罹患新冠肺炎前是健康的兒童。

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該兒童曾接種過兩劑新冠肺炎疫苗，發病日（去年12/15）距離最後一次接種疫苗的時間差距約6個月；雖然是年齡較大的兒童，但併發急性腦炎的時間是在發病日隔天（12/25 發病，12/26 腦炎），跟5歲以下的幼童類似，不是發病當天就是隔天。

謝宗學表示，希望有做基因定序，未來可以公布這個病例的病毒株是目前本土流行的Omicron BA.5，或是其他新型病毒株。

因新冠肺炎疫苗產生的抗體濃度通常在接種後3個月開始逐漸衰退，預防重症的效果也會隨之降低，他也建議只接種過兩劑基礎劑的孩子，若未確診過，應接種次世代疫苗追加劑，降低演變成重症的機率。「因為中國疫情猛烈爆發和接連而來的連續假期，我們家在去年12月接種完莫德納次世代疫苗，雖然不舒服的感覺較前幾劑明顯，但在現今的局勢下，似乎也只能這樣做。」

謝宗學指出，許多人對於多次接種新冠肺炎疫苗和次世代疫苗的副作用有疑慮，但因目前沒有比疫苗更好預防新冠肺炎重症的手段，接種次世代疫苗追加劑是考量利弊得失後最適當的方法，所以還是會建議大家儘量可以接種。

根據指揮中心報告，該名8歲男童，無慢性病史，曾打過2劑疫苗，12/25出現發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，隔日至急診收住加護病房，經搶救仍於12/29過世。

發言人莊人祥表示，該名男童曾於今年5月、6月共接種2劑疫苗，未接種追加劑疫苗。12/25開始有發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉、畏寒、倦怠等症狀，12/26至急診時出現全身抽搐、意識變化。

檢查新冠PCR陽性確診，懷疑腦炎，收住加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極救治仍不幸於12/29因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭。