　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

XBB.1.5小嘍囉！　醫揭「出現這3字」真正大魔王來了

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫情已滿3年。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

號稱是目前「免疫脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「我猜它頂多是個小魔、守關的小嘍囉」，真的大魔王出現時，是要像2021年11月Omicron一樣橫空出世，等到新聞上出現「π病毒」三個字，事情才大條。

林氏璧原本在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到「XBB大魔王」，但他表示這是反諷，「澄清一下，是新聞媒體稱他大魔王，但我不認同。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧說，XBB.1.5最近被美國CDC單獨從XBB下分出來，因為在美國絕大部分XBB其實是XBB.1.5，而非2022年10月在新加坡大流行的XBB。

林氏璧指出，XBB.1.5有其令人擔心之處，主要是免疫逃逸和XBB一樣強，再感染機率大增，實驗室中看到對人體ACE2受器的親和力比XBB更強，然後在美國很快時間占比大增，就要變成主流株了，在東北邊的新英格蘭地區更是超過7成占比。

▼林氏璧認為，等到新聞上出現「π病毒」三個字，事情才大條。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

林氏璧提到，目前觀察到美國冬天有些州的住院稍有上升，但和XBB.1.5流行的州並不吻合，可能還是和每個州人群的疫苗施打狀態，還有其他流行的病毒株BA.5、BQ家族較相關，起碼目前還沒看到XBB.1.5有比較高重症率的跡象。

林氏璧表示，回頭看2022年10月新加坡的XBB疫情，當時專家們很緊張，但後來流行曲線來得快去得也快，新加坡專家原本預估11月中到顛峰，但沒想到10月底曲線已開始下降；新加坡之前的BA.2、BA.5乃至XBB，確診和死亡是一波比一波低，XBB這波的確有很多重複感染，但明顯之前自然感染和疫苗的防重症效果，應該是有留下來。

林氏璧說，當然新加坡的狀況不一定到世界其他地方會相同，新加坡的醫療體制、老人家的疫苗施打率都是名列前茅的，而XBB.1.5也並不是XBB，接下來要密切觀察美國疫情的發展，特別關注在重症和死亡有無顯著增加。

林氏璧認為，他個人不會特別擔心XBB.1.5，終究還是Omicron的亞株變化，「我猜它頂多是個小魔、守關的小嘍囉。疫情以來，我們的媒體封了多少變種病毒為大魔王？我個人認為大魔王應該沒有這麼廉價。」

林氏璧強調，「真的大魔王出現時，是要像2021年11月Omicron一樣橫空出世，各國專家基於科學上的觀察如臨大敵，WHO很快開會幫它安上一個新希臘字母。你們回想一下，Alpha、Delta、Omicron的出場，是不是大概都是這樣？」

林氏璧指出，下一個輪到圓周率π病毒了，等到新聞上出現了「π病毒」三個字，那時候才是事情大條，「對任何變種病毒，科學上要謹慎以待，但渲染它的恐怖，都第三年了，不需要再散佈無謂的恐懼了，該往前走了。」

ET快訊
還稅於民！每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝
今晨升級冷氣團！3縣市大雨　下波探11℃時間曝
丟丟妹找律師控「虧空公司」　老公深夜開戰：糟糕到了極點
台南市正副議長涉賄選　4議員交保、中間人楊志強搜出800萬聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

XBB.1.5小嘍囉！　醫揭「出現這3字」真正大魔王來了

宋逸民不躲了！　今在藝起發光主堂開記者會

台南買便當「幾秒鐘差點失去2歲兒」　我是小生：行人地獄實至名歸

今晨升級冷氣團！3縣市大雨　下波探11℃時間曝

過年回家只能睡地板！女大生嘆「怎樣才能不返鄉？」鄉民1招神解

流水席最討厭哪道菜　鄉民認證「髒手又難吃」：當我原始人啊

肉身插隊排洗車！短髮女被拍「淘氣比YA」　後車怒：這個不要臉的

PTT鄉民宴5周年「台菜二世祖」又被公審　臉書疑遭出征關閉

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看　1.2萬紳士空中相見

台鐵過年「取消親子車廂」！她氣炸：嬰兒推車放哪　兩派網友戰翻

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣開支還稅於民

XBB.1.5小嘍囉！　醫揭「出現這3字」真正大魔王來了

宋逸民不躲了！　今在藝起發光主堂開記者會

台南買便當「幾秒鐘差點失去2歲兒」　我是小生：行人地獄實至名歸

今晨升級冷氣團！3縣市大雨　下波探11℃時間曝

過年回家只能睡地板！女大生嘆「怎樣才能不返鄉？」鄉民1招神解

流水席最討厭哪道菜　鄉民認證「髒手又難吃」：當我原始人啊

肉身插隊排洗車！短髮女被拍「淘氣比YA」　後車怒：這個不要臉的

PTT鄉民宴5周年「台菜二世祖」又被公審　臉書疑遭出征關閉

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看　1.2萬紳士空中相見

台鐵過年「取消親子車廂」！她氣炸：嬰兒推車放哪　兩派網友戰翻

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！　挑逗狂頂激情過程被拍

金魚腦有救了！專家公認5種「大腦最愛的食物」　健腦防呆不卡卡

麻衣離婚官司ing！　嫁台塑王泉仁不到3年爆婚變…親回出庭進度

夯到「解決曼谷交通問題」　泰國神劇《天生一對》躍上大銀幕

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

周慕豪3月底將卸下航偉汽車董事長職務　仍任中航與中櫃董事

「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ！　冠軍一哄就好，用盡全力經營關係

超收全民最多拿6千元！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕：民進黨正在走下坡

「安妮亞搶銀行」紅到日本去　萬人朝聖奇觀：下次換鏈鋸人？

升息、經濟衰退疑慮　美股開高收低

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每天穿運動內衣！C杯妹慘變A嚇傻店員

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

見UNIQLO發熱衣特價秒掃1件！回家拆開大傻眼

是現金！飛「1國家」直接領3000元

今晨升級冷氣團！3縣市大雨　下波探11℃時間曝

流水席最討厭菜色　鄉民認髒手又難吃

快抱緊！5星座男「最寵愛女友」甜爆

更多熱門

相關新聞

新魔王侵英！每25人確診就有一宗XBB.1.5

新魔王侵英！每25人確診就有一宗XBB.1.5

英國最新數據顯示，當地近日新增的每25宗病例，就有一例屬於「新魔王」XBB.1.5變異株，敲響英國國家衛生服務（NHS）的警鐘。

美專家：限制中國客入境毫無意義

美專家：限制中國客入境毫無意義

10歲童肺炎　加護搶救中

10歲童肺炎　加護搶救中

快訊／本土+24649　境外移入暴增360例創新高

快訊／本土+24649　境外移入暴增360例創新高

LIVE／中國經港澳來台將檢疫　王必勝最新說明

LIVE／中國經港澳來台將檢疫　王必勝最新說明

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫林氏璧XBB.1.5

讀者迴響

熱門新聞

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

1800億「每人領不到1萬」！　學者喊：要排富

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每天穿運動內衣！C杯妹慘變A嚇傻店員

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

中山大學獼猴遭狗啃咬亡　他：學生戲謔圍觀

蕭景田翻牆落跑　800萬交保現身

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面