XBB.1.5小嘍囉！　醫揭「出現這3字」真正大魔王來了

▲新冠疫情已滿3年。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

號稱是目前「免疫脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「我猜它頂多是個小魔、守關的小嘍囉」，真的大魔王出現時，是要像2021年11月Omicron一樣橫空出世，等到新聞上出現「π病毒」三個字，事情才大條。

林氏璧原本在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到「XBB大魔王」，但他表示這是反諷，「澄清一下，是新聞媒體稱他大魔王，但我不認同。」

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林氏璧說，XBB.1.5最近被美國CDC單獨從XBB下分出來，因為在美國絕大部分XBB其實是XBB.1.5，而非2022年10月在新加坡大流行的XBB。

林氏璧指出，XBB.1.5有其令人擔心之處，主要是免疫逃逸和XBB一樣強，再感染機率大增，實驗室中看到對人體ACE2受器的親和力比XBB更強，然後在美國很快時間占比大增，就要變成主流株了，在東北邊的新英格蘭地區更是超過7成占比。

▼林氏璧認為，等到新聞上出現「π病毒」三個字，事情才大條。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

林氏璧提到，目前觀察到美國冬天有些州的住院稍有上升，但和XBB.1.5流行的州並不吻合，可能還是和每個州人群的疫苗施打狀態，還有其他流行的病毒株BA.5、BQ家族較相關，起碼目前還沒看到XBB.1.5有比較高重症率的跡象。

林氏璧表示，回頭看2022年10月新加坡的XBB疫情，當時專家們很緊張，但後來流行曲線來得快去得也快，新加坡專家原本預估11月中到顛峰，但沒想到10月底曲線已開始下降；新加坡之前的BA.2、BA.5乃至XBB，確診和死亡是一波比一波低，XBB這波的確有很多重複感染，但明顯之前自然感染和疫苗的防重症效果，應該是有留下來。

林氏璧說，當然新加坡的狀況不一定到世界其他地方會相同，新加坡的醫療體制、老人家的疫苗施打率都是名列前茅的，而XBB.1.5也並不是XBB，接下來要密切觀察美國疫情的發展，特別關注在重症和死亡有無顯著增加。

林氏璧認為，他個人不會特別擔心XBB.1.5，終究還是Omicron的亞株變化，「我猜它頂多是個小魔、守關的小嘍囉。疫情以來，我們的媒體封了多少變種病毒為大魔王？我個人認為大魔王應該沒有這麼廉價。」

林氏璧強調，「真的大魔王出現時，是要像2021年11月Omicron一樣橫空出世，各國專家基於科學上的觀察如臨大敵，WHO很快開會幫它安上一個新希臘字母。你們回想一下，Alpha、Delta、Omicron的出場，是不是大概都是這樣？」

林氏璧指出，下一個輪到圓周率π病毒了，等到新聞上出現了「π病毒」三個字，那時候才是事情大條，「對任何變種病毒，科學上要謹慎以待，但渲染它的恐怖，都第三年了，不需要再散佈無謂的恐懼了，該往前走了。」