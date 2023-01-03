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台鐵過年「取消親子車廂」！她氣炸：嬰兒推車放哪　兩派網友戰翻

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵預計於春節取消親子車廂。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

為了疏散過年的返鄉人潮，台鐵發出公告，疏運期（如3日以上連續假期）暫停發售親子車廂。對此，一名媽媽不滿砲轟「懷疑台鐵是不歡迎帶嬰兒推車的旅客」，引起網友討論。

該名女網友表示，她打電話詢問台鐵嬰兒推車該如何搭乘，但對方卻說過年期間會取消親子車廂，本來的親子車廂配置可能改成一般車廂，請她搭乘前再詢問，「然後就一直不斷重複為了疏運考量。她（台鐵）完全無法告知推車放置位置。」

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原PO表示，如果搭乘前詢問結果是只有一般車廂，「那我們都準備要搭車了，嬰兒推車是可以放哪裡？懷疑台鐵是不歡迎帶嬰兒推車的旅客。」

網友看完紛紛留言，「台灣就那麼一丁點大，除了鐵路，就沒別的方式搭車了喔？包車，包車，包車啊」、「啊就是買兩張票啊不然咧…我帶寵物上去也是買兩張票」、「下次記得嫁給願意開車載妳跟小孩的人齁」、「現在很多媽媽真的讓人無言」、「有人強迫妳搭火車嗎？」「以前沒有親子車廂的時候那些媽媽不就都不用出門…？」

也有人說，「年輕人都得恐孩癌難怪少子化」、「拜託，一定要有親子車箱，會哭會吵的都只能進那個車箱，留給其他人安靜的撘車環境，謝謝」、「以上言論真恐怖，難怪年輕人不想生，都是造成少子化一員」、「根本不是買幾張票的問題吧... 親子車廂可以直接推嬰兒車上去，只能說生育率世界第一低很正常？」

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