台鐵明年元旦掛牌公司化！預算今年送立院　　交長：子法1月定案

▲台鐵113年元旦將轉型公司化。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月將掛牌公司化，原訂去(111)年底要完成15項子法修法，僅9項獲共識，1項子法核定，交通部長王國材今(1/3)出席公開活動受訪時表示，1月底將把相關公司化子法確定下來，預算今年送立院，明(113)年1月1日將正式掛牌台鐵公司。

交通部長王國材今(1/3)傍晚將與台鐵企業工會見面，針對子法推動交換意見。王國材表示，台鐵工會在公司化子法相關議題有些意見不一樣，該部分持續溝通中，在過去推動會報上拿出方案給台鐵勞資協議，效率不高，所以請交通部政務次長胡湘麟召開推動會報，就把台鐵工會找進來跟行政院各單位面對面談。

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王國材指出，台鐵工會基於會員權益，希望有更多政府協助，但要在未來台鐵公司可以營運狀況下來考量， 這部分要取得平衡點，交通部是樂觀的，期待在今年1月把台鐵公司化子法確定，並成立董事會，台鐵公司預算今年也會編列完成並送到立院審查，明年1月1日台鐵公司將正式掛牌。

根據交通部規劃，台鐵公司化子法今年1月子法訂下來後，明年度(113年)台鐵公司的預算將在今年3月擬定初稿，今年6月選出董事會初步成員，並通過相關公司化子法，目標113年元旦如期公司化。