台南頑皮騎士「平交道玩火車」！催油門撞桿7次　司機嚇到鳴笛警告

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，其中一次甚至嚇到火車駕駛鳴笛警告，危險的場面讓女乘客忍不住尖叫。影片一出立刻引發網友熱議，許多人憤怒說，「自己不要命，也不要害別人啊！」

原PO在臉書「爆料公社」貼出影片，他12月31日下午3點開車行經台南仁德區中正路一段、仁德車站旁平交道時，看見一名騎士行為相當脫序。影片中能看見，一名身穿紅外套的騎士不顧柵欄已經放下，先倒車拉開距離，接著催油門加速衝撞柵欄，過程中還一度焦慮地不斷抖腳。

騎士前後總共衝撞柵欄7次，其中一次甚至嚇到火車司機員鳴笛警告，危險的場面讓女乘客忍不住尖叫。原PO目擊騎士的行為後，忍不住感嘆「是有多急，柵欄一開，他就直直往左前衝，逆向跨越雙黃線後，高歌離席。」

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▲台南頑皮騎士「平交道玩火車」，司機員嚇到鳴笛警告。（圖／翻攝自爆料公社）

影片一出立刻引發網友熱議，許多人憤怒說，「八嘎nono」、「這個不是酒駕就是毒駕」、「直接檢舉吧」、「檢舉他，2023新年禮物」、「死一死算了。不要禍害別人」、「太瘋了，想被火車撞嗎」、「可惡，沒看到想看的畫面」、「這個好像要罰九萬」。