媽祖牽成？《欺妻49天》　與鹿耳門聖母廟結緣

▲《欺妻49天》製作團隊於1月3日舉行感恩儀式，在鹿耳門聖母廟媽祖殿團拜後向廟方致贈感謝狀，王增榮主委並代表祝福《欺妻49天》收視長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華視、公視台語台溫馨喜劇《欺妻49天》，由金鐘影帝藍葦華、知名小生陳子強擔任男主角，4位女主角林玟誼、楊小黎、廖苡喬和葉家妤都是「金光閃閃」影后級藝人，還有王中平、翁家明、方駿、向娃…等多位實力派演員參與演出，2022年11月18日開鏡後即南下台南鹿耳門聖母廟，展開為期兩個多月的拍攝計畫。

本齣戲的製作人鄭秀英信奉媽祖，籌拍過程頗受媽祖神力相助，2022年底開鏡後來到臺南拍攝，在正統鹿耳門聖母廟取景、搭景、全程入住聖母廟香客大樓，製作單位表示：「拍攝期間只要是在廟裡取景的部分都特別順利，神威顯赫、讓人嘖嘖稱奇，香客大樓套房典雅溫馨，不輸外面高級旅館，價格便宜許多、讓團隊有舒適的休憩空間、提升拍攝品質，因此特別向鹿耳門聖母廟表達感謝之意。」

製作團隊於1月3日舉行感恩儀式，在鹿耳門聖母廟媽祖殿團拜後向廟方致贈感謝狀，王增榮主委並代表廟方回贈聖母廟2023限定版月曆與平安糕點，祝福《欺妻49天》收視長紅。

製作人鄭秀英、導演王傳宗、楊孟嘉、編劇陸昕慈、鄭婉玭、主要演員藍葦華、林玟誼、楊小黎、廖苡喬、葉家妤、陳子強、莊岳、楊迦恩…等皆到場參與，眾星雲集，氣氛熱絡，團隊齊心向鹿耳門媽祖禮香參拜，感恩神威庇蔭。

正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示：鹿耳門聖母廟建築巍峨壯闊、歷久彌新，仿若台版紫禁城，常吸引國內外許多劇組前來拍攝，2022年建置宮廷古風攝影棚提供古裝與場景，讓一般民眾也可感受穿越時空古裝體驗，2023年更在護城河與廟宇周邊增設燈光造景、持續綠化環境，歡迎各界趁新春期間前來求神明庇佑、過七星平安橋，也許還會巧遇偶像藝人喔！

華視、公視台語台《欺妻49天》預計拍攝至農曆年前殺青，知名導演王傳宗本次除了擔任編導也身兼製作人，與另一位金鐘導演楊孟嘉共同執拍，劇情敘述咖啡店老闆張佑（藍葦華飾演），和鋼琴老師萱萱（林玟誼飾演）在結婚紀念日20周年當天，因一場車禍改變所有一切。意外身亡的張佑到了天庭，陽壽未盡被生死管理所所長(王中平飾演)遣送回人間！想跟老婆萱萱再續情緣，卻發現一切沒有想像的那麼簡單，原來世間所有的相遇，都是累世的緣分與因果，張佑穿梭在神界、人間，該如何化解自己前世與今生的因緣？而四位女主角閨蜜之間的感情，又隱藏著什麼秘密？精彩的內容，預計於2023年中跟觀眾見面。