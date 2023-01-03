嘉藥USR攜手青銀共學　提升世代連結

▲嘉南藥理大學執行「營造 Alia(e)n 宜居地」USR計畫，嘉藥服務團隊帶領學生邀請在地學子及社區長輩，體驗大學實務課程共創美好生活體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學執行「營造 Alia(e)n 宜居地」USR計畫，日前分別與高雄市阿蓮區中路里及阿蓮里攜手辦理「青少年社會企業CEO體驗-世代共學E起來」及「青銀共煮創意設計料理」活動，由嘉藥服務團隊帶領學生邀請在地學子及社區長輩，體驗大學實務課程共創美好生活體驗。

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「青少年社會企業CEO體驗-世代共學E起來」由嘉藥圖書資訊館蘇致遠館長、多媒體系張家鈞老師及資管系江啟惠老師共同策畫，以設計之數位科技工具為主題，透過嘉藥學生從旁指導與協助，讓參與活動的小學生實際操作，體驗台南花園夜市VR情境體驗、大螢幕電玩、直播主攝影棚及電競座艙等電競遊戲，遊戲的同時更從中體驗大學教育與VR科技學習之成效，也讓學生學習如何帶領社區小朋友體驗創新科技，小朋友們玩得不亦樂乎，活動氣氛歡樂，體現育教於樂精神。

「青銀共煮創意設計料理」活動是由餐旅系林美芳老師帶領團體膳食製備與實作課程的學生與社區長輩共同參與，烹調以低油、低脂、低鹽健康養生為原則，一同體驗傳統美食DIY，師生與長輩一同做出具傳統懷舊風之刈包及水餃，過程中由老師帶領學生指導與協助，同時宣導各式食材挑選方法及烹調方式，向社區長輩宣導健康養生概念融入餐飲中，透過親身體驗讓長輩們做中學、學中做，輕鬆學會各種飲食健康及食品安全的正確觀念。

嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，本校已與阿蓮社區配合三年以上，嘉藥除了將資源帶入社區，亦會邀請社區青年學子及長輩來學校體驗活動，使參與之學員們透過豐富的主題課程安排，創造青銀共學，促進三代互動共融，並增加世代間的連結，樂活生活。