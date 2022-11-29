　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台越攜手學海築夢　嘉藥新南向育才有成

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚同學優異表現，會中不只有優美越南傳統舞蹈表演及演唱，還有學長姐分享來台就讀心得，溫馨又熱烈氣氛讓現場超過200位台越學生陶醉不已，也讓遠在越南同步參與的家長們感到驕傲又放心。

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

政府近年來積極推動「新南向政策」，希望深化產業鏈結，促進人才跨國移動，提升台灣國際競爭力。自嘉藥106級首屆印尼畢業生締造近9成留台率，超過60位同學成為台灣產業生力軍後，印尼同學更將在台求學的美好經驗分享回家鄉，他們不但稱讚台灣教育的友好環境，回印尼的學長姐都有很好的就業機會，也有不少在台灣或國外攻讀碩士學位與就業，讓人欣慰不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就讀資管系專班的林氏一同學表示，很開心能夠來到台灣念書，能夠開始學習與適應不一樣的大學生活，內心雖然對新環境充滿著新鮮感與喜悅，但也同時伴隨焦慮與惶恐，所幸學校老師、學長姐及同學們的陪伴，讓他漸漸在這邊感受到家的感覺，大家一起上課實習，努力學習中文、適應台灣文化，希望畢業後能有機會留在台灣工作。

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥國際長林怡君表示，目前嘉藥有將近200位越南班學生，學校設有多項獎學金機制，讓同學學習無後顧之憂，為了幫助校內外籍學生語言銜接，盡早融入台灣文化，每周也安排華語課程來輔導同學考取華語檢定證照，該校非常重視國際生的培養，希望在課業、生活、實習輔導等優質就學協助下，能讓台灣成為國際生的第二個家。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
館長暴吼「蔡英文妳愧對我」　決裂民進黨：感到噁心
快訊／瑞信台北證券分公司裁員　金管會證實！
快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」
快訊／爭鮮喊賣！　傳麥當勞展開洽購程序
「急凍16度」時間曝！　一圖秒懂雨區溫度變化
快訊／日本校園恐怖砍人！　男「慘遭割喉」
館長怒槓林靜儀「搞清楚再洗地」　加碼點名1人
快訊／北市府女官員貪瀆連環爆！　經手2案都收賄
快訊／校園口罩令解禁！　室內上課「5條件」也免戴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」　受災範圍曝...台電搶修中

館長暴吼「蔡英文妳愧對陳之漢」　決裂民進黨：徹底感到噁心

「班班吃石斑」還有近3成學生沒吃到魚　漁業署：加強調度

農曆年後「4星座」工作運超旺！命理師：跳槽、留守都大好

12／2起「5～11歲可打追加劑」　北市8醫院提供接種

女友月經沒來！檢查驚「已懷孕6個月」　綠帽男傻了：才交往4個月

10多歲童反覆發燒驗出副傷寒！兩個月連爆6起「創5年新高」

台越攜手學海築夢　嘉藥新南向育才有成

強冷空氣報到！明越晚越冷「急凍16度」　一圖秒懂雨區溫度變化

獨／義大利「毒蠍」有錢買不到！炸街聲量爆表　科技新貴豪買3台　

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」　受災範圍曝...台電搶修中

館長暴吼「蔡英文妳愧對陳之漢」　決裂民進黨：徹底感到噁心

「班班吃石斑」還有近3成學生沒吃到魚　漁業署：加強調度

農曆年後「4星座」工作運超旺！命理師：跳槽、留守都大好

12／2起「5～11歲可打追加劑」　北市8醫院提供接種

女友月經沒來！檢查驚「已懷孕6個月」　綠帽男傻了：才交往4個月

10多歲童反覆發燒驗出副傷寒！兩個月連爆6起「創5年新高」

台越攜手學海築夢　嘉藥新南向育才有成

強冷空氣報到！明越晚越冷「急凍16度」　一圖秒懂雨區溫度變化

獨／義大利「毒蠍」有錢買不到！炸街聲量爆表　科技新貴豪買3台　

家裡9地方細菌最多！這一處比馬桶多5倍　「鍋碗放著不洗」病菌狂生

提昇消防廳舍防疫能力　台南企業捐贈南消三溫殺菌飲水機24台

茶裏王變身icash2.0！「迷你瓶身＋包裝」超Q　超商限量開賣

麥當勞中國大股東「凱雷」想收購26%股份　爭鮮回應了

富邦一口氣走5教練不排除找外籍　領隊盼春訓前到位

賴慧如車禍隔天就敬業上工！尹昭德被「離奇巧合」嚇到

M·A·C響應世界愛滋日　以唇膏點亮無限可能　終結歧視擁抱愛

蜜桃貓朵佳頂粉紅寸頭、無眉大扮鬼臉　鏤空緊身衣性感身材全曝光

陳亞蘭一天給尪200塊零用錢　洪都拉斯搖頭：妳好摳門

南韓貨運罷工第6天！尹錫悅強硬「命令開工」　工會高層削髮抗議

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

C羅吃20年菜單　網紅1天就受不了

辣妹捷運「激凸散步」！雙球貼扶手翹起蜜臀

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

毫秒搶位仍訂不到旭集！他一查後台怒了

更多熱門

相關新聞

深探台南之美嘉藥境外生驚喜

深探台南之美嘉藥境外生驚喜

嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，由嘉藥台灣學生領軍，帶領近40位來自印尼、越南、馬來西亞、香港及澳門等國家的境外生，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，帶境外學生走入鄉鎮，親身體驗台南在地生活與文化之美。

國境解封！觀光局重啟「觀宏專案」　招手新南向來台旅客拚觀光

國境解封！觀光局重啟「觀宏專案」　招手新南向來台旅客拚觀光

嘉藥幼保異國美食奪佳績

嘉藥幼保異國美食奪佳績

嘉藥消防警察特考再創佳績

嘉藥消防警察特考再創佳績

嘉藥萬聖變裝趴

嘉藥萬聖變裝趴

關鍵字：

台越嘉藥新南向育才

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面