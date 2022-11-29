台越攜手學海築夢　嘉藥新南向育才有成

▲嘉南藥理大學日前舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來台念書的越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚來台念書同學的優異表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



嘉南藥理大學舉辦越南專班「台越攜手 學海築夢」歡迎會，除歡迎來越南產學合作專班學生外，也頒出破百萬獎學金表揚同學優異表現，會中不只有優美越南傳統舞蹈表演及演唱，還有學長姐分享來台就讀心得，溫馨又熱烈氣氛讓現場超過200位台越學生陶醉不已，也讓遠在越南同步參與的家長們感到驕傲又放心。

政府近年來積極推動「新南向政策」，希望深化產業鏈結，促進人才跨國移動，提升台灣國際競爭力。自嘉藥106級首屆印尼畢業生締造近9成留台率，超過60位同學成為台灣產業生力軍後，印尼同學更將在台求學的美好經驗分享回家鄉，他們不但稱讚台灣教育的友好環境，回印尼的學長姐都有很好的就業機會，也有不少在台灣或國外攻讀碩士學位與就業，讓人欣慰不已。

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就讀資管系專班的林氏一同學表示，很開心能夠來到台灣念書，能夠開始學習與適應不一樣的大學生活，內心雖然對新環境充滿著新鮮感與喜悅，但也同時伴隨焦慮與惶恐，所幸學校老師、學長姐及同學們的陪伴，讓他漸漸在這邊感受到家的感覺，大家一起上課實習，努力學習中文、適應台灣文化，希望畢業後能有機會留在台灣工作。

嘉藥國際長林怡君表示，目前嘉藥有將近200位越南班學生，學校設有多項獎學金機制，讓同學學習無後顧之憂，為了幫助校內外籍學生語言銜接，盡早融入台灣文化，每周也安排華語課程來輔導同學考取華語檢定證照，該校非常重視國際生的培養，希望在課業、生活、實習輔導等優質就學協助下，能讓台灣成為國際生的第二個家。