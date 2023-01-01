台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

▲台南市長黃偉哲決定發放2023年度新春大紅包，除日前所宣布台南市65歲以上老人健保費補助再加碼外，元旦再宣布加碼三項青年福利措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因受各項平抑房價措施奏效及央行四次升息，台南市房市交易量縮成效顯現，預估全年度地方稅將會短收近7億元，未償債務壓力仍大，但為照顧青銀族群，市長黃偉哲決定發放2023年度新春大紅包，除日前所宣布台南市65歲以上老人健保費補助再加碼外，元旦再宣布加碼三項青年福利措施。

包括提高前二胎生育津貼至2萬元，協助首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元及青年創業貸款前2年利息全額補貼，落實市長就職時所承諾的「青銀福利」政策。

台南市近幾年在黃偉哲市長堅守財政紀律及錢花在刀口上的原則，財政狀況逐年穩健，但累積債務仍高達500多億元，比桃園市多出200億元負債，而各項平抑房價措施奏效及央行四次升息，導致整體不動產市場交易量下滑，連帶影響台南市土地增值稅及契稅等稅收顯著短徵，2022年地方稅課收入較預算數短徵約7億元，且升息的利息壓力持續增加，市府財政仍需審慎因應。惟黃偉哲市長體恤市民的生活壓力，與大家站在一起，決定發放2023年度新春大紅包，除日前宣布台南市65歲以上老人健保費補助再加碼外，針對年輕人的經濟壓力，再增加提供三項青年福利措施。首先，生育獎勵金首胎及第2胎的補助將從現行1萬元及1萬2千元，均提高為補助2萬元，希望鼓勵青年在台南落地生根。

再者，因近期連續4波升息對於購屋族群增加負擔，對於首次購屋者加碼補助利息補貼，將針對名下沒有房子、家庭年所得低於本市百分之50分位點(2022年為年所得102萬)以下者，除原可申請的整合住宅補貼資源自購住宅貸款優惠利率外，加碼補助利息每戶6萬元，以減輕購屋貸款之壓力，預計於2023年8月公告受理申請，申請後1年內購屋貸款皆可補助。最後，為協助青年籌措創業第一桶金，市府將協助青年取得融資，青年創業貸款最高額度將由100萬元提高為200萬元，並給予前2年全額利息補貼，以減輕青年創業負擔。本次在新春所宣布第一波青銀福利大紅包，無疑為市民打下一劑強心針，對於市長想打造台南成為高齡者友善及青年與弱勢安心宜居的城市更具信心。