嘉藥粧品系獎不完　HBC世界盃金銀銅攏包

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2022年HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」，獲13獎項成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2022年HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」，在來自世界各地技術人員和全國各大專院校參賽團隊近千名好手中脫穎而出，囊括「新娘捧花組」、「世界面具組」及「創意面具組」等類組，共2冠軍、3亞軍、3季軍、1殿軍及4特優，對師生是一大肯定。

由中華民國女子燙髮美容業職業工會全國聯合會主辦的「HBC世界盃國際比賽」是年度重量級賽事，參賽選手不只來自全國各地，更涵蓋各路業界好手，因此競爭相當激烈。對此，嘉藥粧品系陳國蕙老師表特別訓練學生美感素養、多元素材運用，例如以造型珠寶搭配上永生花來創造風格迥異、充滿迷人色彩的作品。另一位指導老師陳盈如則教導學生運用「廢紙」搭配陶土進行捏塑，創造自己心目中理想的面具造型，在挑戰市售面具選擇性極少的窘境外，也激勵學生突破以往的創作框架，建立更強大的自信心。

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參與比賽的粧三乙謝鳳貞同學，對於能有機會整合過去所學運用於創作，十分有成就感，例如使用身旁隨手可得的報紙跟白膠製作面具基底；第一次使用人體彩繪顏料增加整體層次，將皮膚生理學的知識運用在色彩漸層及仿生紋路的繪製。未來將努力探索更多未觸及的領域，挑戰更多精彩嘗試來充實自己。

粧品系主任梁家華表示，嘉藥以「藥食粧安」為教育主軸，而該校粧品系更是國內最早成立之化粧品專業科系，不僅重視與產業界的鏈結，積極提供學生各項學習資源，以培育化粧品科技人才，更致力於化粧品理論知識與應用技術的基礎上建構美學的素養；校方積極鼓勵學生透過參加競賽，提升自我專業能力、培養職場競爭力，希望讓每一位畢業的同學都能成為專業自信的美粧達人。