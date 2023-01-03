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愛爾麗常如山熱心公益　2023首站啟動敬軍善舉

▲愛爾麗常如山熱心公益　　2023首站啟動敬軍善舉。（圖／愛爾麗提供）

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗集團敬軍開跑！2023年第一個上班日，常如山董事長展開敬軍慰問行程，以實際行動力挺、支持國軍，感謝官兵保衛國家安全，展現軍民同心！

長期投入社會慈善活動，軍人子弟、熱心公益的愛爾麗集團總裁常如山，延續去年底捐贈消防署特種特搜隊飛行頭盔的熱情，3日一早偕同愛爾麗集團總經理劉貞華、執行長劉怡萱及新北市軍人服務站站長吳遠里等人，南下高雄慰問海軍陸戰隊、陸戰99旅、登陸戰車大隊、戰鬥支援大隊及烏坵守備大隊等單位

來自軍人世家的常如山，從小深受父親身教言教的影響，不僅以服務奉獻社稷為念，也因為早年在特戰部隊服役，因此對於國軍有一份深厚的情感。本趟除前往甫啟用的「AAV7訓練模擬館」，親自了解國軍推動科學化練兵的用心舉措，他更致贈慰問金，犒慰陸戰隊健兒捍衛國家安全的辛勤付出，以實際行動在新的一年之初，力挺國軍。

常總裁認為，國軍是維護國家安全最重要的力量，24小時堅守崗位、戍衛疆土，有官兵弟兄姐妹的付出與奉獻，國人才得以安心過節，同時也感謝各部隊在天災意外發生時，積極主動地向民眾伸出援手，給予協助，提供人民安心的保障，未來他仍會持續積極參與公益、敬愛軍警消的企業家角色，讓我們的家園更溫暖美好。

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