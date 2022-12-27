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更生人阿凱傳愛到埔里教會　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習

▲▼更生人阿凱送愛到埔里　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習。（圖／阿凱提供）

▲更生人阿凱在今年聖誕節將愛心滿滿的聖誕禮物送給南投埔里神奇教會的40名小朋友。（圖／阿凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

聖誕節是學習感恩與付出的節慶，更生人阿凱（張登凱)學習「總裁大哥」王令麟將公益當做一生志業的精神，復歸社會後持續做公益，在今年聖誕節(12/25)再度以行動送愛到南投埔里的神奇教會，將愛心滿滿的聖誕禮物送給40名小朋友，鼓勵他們學習，後續也規劃2023年初要送愛到桃園育幼院陪孩子提早過年。重生之後的阿凱煥然一新，不僅身穿亮黃色時時提醒自己保持正能量，還有志同道合的「正能量小隊」陪伴，滿滿的送愛行程使生活格外充實豐盛。

▲▼更生人阿凱送愛到埔里　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習。（圖／阿凱提供）

▲阿凱首度受邀到教會做生命見證。

阿凱分享，受神奇教會伍牧師邀請，今年是他第一次到教會做生命見證，分享重生的喜悅。神奇教會有許多低收入戶及單親家庭的孩子，在學業上成績表現相當優異，孩子們成長過程最重要的是陪伴，透過短暫相處間給予孩子實質的鼓勵，希望透過愛心公益活動給孩子們更有學習的動力，更希望外界的大愛能夠看見他們，讓他們可以得到社會更多長期的援助。

才剛到南投埔里送完愛心聖誕禮物，送愛行程滿滿的阿凱也已經規劃好下次要前往桃園育幼院，甚至進一步邀請鐵板漢堡行動餐車及魔術表演活動要陪伴育幼院的孩子們吃飽飽、玩得開心提前過新年。

▲▼更生人阿凱送愛到埔里　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習。（圖／阿凱提供）

▲阿凱的善心感動許多人加入正能量小隊，長期送愛到偏鄉關懷弱勢。

過去阿凱曾因年少輕狂而入獄，受到東森集團總裁王令麟的支持與鼓勵而在獄中積極向學，因而有幸在2020年夏天出獄後即無縫接軌進入東森集團工作，有了穩定的工作及收入，才能照顧家人建構安定的生活，成為他回歸社會的一大助力。阿凱後續積極參與《重生效應》一書相關宣傳活動，與其他同樣努力賦歸社會的更生人一起用自身經歷，喚醒社會大眾給予更生人更多時間與機會重生。

▲▼更生人阿凱送愛到埔里　發送聖誕禮物鼓勵孩子不放棄學習。（圖／阿凱提供）

▲阿凱送聖誕禮物到南投埔里神奇教會，分享愛與幸福陪伴小朋友們共度溫馨的節慶。

阿凱謹記王令麟分享過的一句話：「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」，因此他下定決心要追隨王總裁的公益志業，以行動回饋社會。阿凱從2021年領到第一筆年終獎金火速展開送愛行動，不僅送愛到烏來關懷弱勢，也曾將物資送上武界照顧獨居長者，甚至與同事友人及一些愛心企業組織「正能量小隊」一同關懷偏鄉。這次更用心準備了40分聖誕禮物送給神奇教會的孩子們，還不忘以王總裁及長期支持他行動的東森長官名義捐贈，大方送幸福分享愛，與埔里孩子們共度溫馨歡樂的節慶。

 更生人阿凱送愛上武界　募百箱物資關懷弱勢家庭、獨居長者

更生人阿凱向王令麟看齊！為獨居老人募白米睡不到5小時也甘願

 

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