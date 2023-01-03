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大陸 大陸焦點 特派現場

多國升級對香港檢疫　港府：沒有需要也不合適

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港即將與大陸通關。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國、加拿大、法國、南韓以及印度等國近日升級對來自香港旅客的檢疫措施，包含登機前提供陰性證明。對此，香港政務司司長陳國基表示，有關措施既無需要也不合適，已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述香港最新防疫安排，好讓相關國家更好掌握實況並重新檢視措施。

香港政務司司長陳國基在臉書上說，隨著本地第二、第三針的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，政府也一直調整防疫措施，從去年底取消絕大部分社交距離措施、取消「疫苗通行證」，並就包括來自海外在內的抵港人士，取消所有入境強制核酸檢測。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

陳國基強調，政府會堅定貫徹科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神應對疫情，並繼續與有關國家聯繫，致力推進跨境人員順暢往來，拓展經貿、人文等領域的交流合作，「我們希望相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。」

另外，香港即將與中國大陸通關，許多港人都擔憂大陸嚴峻的疫情可能影響到香港。對此，港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文電視節目上表示，香港本地每日也有約2萬人感染，只要病毒株與本地及海外流行的差不多，本地風險不大，不需要太擔心。

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