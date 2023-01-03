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國門再加嚴　蘇貞昌：中國經港澳轉機抵台旅客也需進行檢疫措施

▲▼蘇貞昌主持臨時擴大防疫會報。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌主持臨時擴大防疫會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌3日上午召開擴大防疫會議，根據指揮中心報告，自從中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR實施後，共採檢旅客657人，其中陰性為493人、陽性為164人，陽性率為25%。為了進一步降低國內傳染風險，蘇貞昌指示指揮中心，在執法公平性的考量下，研議自中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，官方公佈疫情指標明顯低估，城市及農村等各地疫情持續上升，整體疫情可能持續超過3個月，日、韓、美、印度、義、英、法等國皆宣布強化自中國入境旅客的檢疫措施，其中韓、日近期自中國移入病例增加，歐盟擬於4日召開危機應對會議，討論中國入境旅客的一致性措施。

此外，有關國內疫情部分，全國新增病例數快速上升，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並宣導個人衛教防護措施，而境外移入病例數上升，春節前返鄉人潮可能增加社區風險，將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心指出，農曆春節前一周自中國入境訂票人數已增至11646人次；此外，自1月1日起實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，統計本月1日，昨日桃園機場數據加上松山機場的最新數據後，共採檢旅客657人，其中陰性為493人、陽性為164人，陽性率為25%，其中Ct值小於或等於30者計有42人，將抽樣進行病毒基因定序。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.8%，第3劑為75.6%，第4劑施打率則為19.5%，累積施打已超過6,522萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，上周末有許多演唱會及跨年活動在各地舉辦，許多場次都有爆滿及門票售罄的情形，顯見國人已逐漸習慣恢復正常生活，不過因近日進入秋冬時節，國內疫情有上升趨勢，請指揮中心密切追蹤疫情發展，並持續宣導疫苗施打及個人保護措施。

另外，有鑑於中國疫情再起，蘇貞昌說，為保護國人健康，降低境外移入之風險，除現行所實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR之措施外，請指揮中心在執法公平性的考量下，研議自中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。

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