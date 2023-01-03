OL吐心聲「曾在酒店上班」淪把柄　渣男逼她各大旅館訂房逞慾

▲呂男揚言公開被害人曾在酒店上班等醜事，強迫發生性關係並偷拍影片。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

小晴(化名)透過病友群組結識呂姓男子，以為遇到值得信賴的好人，吐露曾在酒店上班、劈腿等往事，沒想到呂男以公開醜事為要脅，逼小晴見面上床，還偷拍性愛影片，小晴自此被呂男視為禁臠，被迫隨傳隨到，半年內遭辱19次，還付了8萬3300元幫呂男買平板電腦、手機，台北地檢署調查後，依19個強制性交、1個恐嚇取財共10罪起訴呂男。

37歲的呂男過去就曾以類似手法恐嚇過其他女性，他在2019年間，透過交友軟體認識了身材玲瓏有緻的已婚少婦，2人發展成婚外情，相約旅館發生性關係48次後，女方提出分手，呂男多次傳送電子郵件，自稱是少婦的第1個外遇對象，揚言要散布偷拍的2人性愛影片，呂男因此被法院依恐嚇罪判刑3個月，得易科罰金。

▲呂男先前就曾以類似手法，用偷拍影片恐嚇婚外情的少婦。（示意圖／pixabay）

2020年2月間，呂男混入1個病友LINE群組，與小晴攀談了一陣子，取得小晴信任後，得知小晴過去曾在酒店上班，以及和男友交往的同時有劈腿等內情，呂男就以揭發這些個人隱私為由，逼小晴在台北市各大旅館飯店訂房，任由呂男逞慾。

過程中，小晴曾想擺脫這段不倫關係，但礙於呂男握有偷拍的性愛影片，只能言聽計從，呂男一度開口要求小晴想重獲自由，就要匯款共8萬3300元讓他購買平板電腦、手機，但呂男隨即反悔，把其中4萬元退還小晴，要求小晴持續定期發生性性為，否則他會要求越來越多，「到時候口爆顏射中出可能都會要。」

▲呂男共被檢察官起訴20項罪名。（示意圖／達志）

檢察官調查後，認定呂男從2020年3月到8月間，共觸犯1個加重強制性交罪，18個強制性交罪，以及1個恐嚇取財罪，20個罪行犯意個別，請求法院分論併罰，至於呂男涉嫌偷拍性愛影片的妨害秘密罪嫌部分，因為小晴提告時已經超過6個月告訴期，則處分不起訴。