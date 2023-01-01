　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跨年見網友慘被「全裸囚禁」　她困浴缸遭痛毆強酸伺候

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小華見網友慘被囚禁。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

居住新北市的小華（化名）先前接受網友董女邀請下高雄一起跨年，原本雙方開心見面，卻因為小華騎董女機車自摔還不出修車錢，竟然遭董女扒光全身衣物囚禁在浴室，用滾燙熱水和噴火槍燒燙她的身體，還差點被強灌鹽酸，逼她去酒店上班還錢。董女被依恐嚇、強制及傷害等罪判處拘役110天，得易科罰金。

判決書指出，雙方於2020年12月31日見面，小華受邀下高雄和董女一起跨完年後，就住在她的租屋處長達半個月。董女之後說想搬回台南住，小華幫忙將她的機車騎回台南，沒想到在半路上自摔，維修費高達2.8萬元，因此遭到董女要求賠償3萬元。

小華四處借不到錢，董女暴怒要她打電話給母親。董女在電話中威脅小華母親，不處理就要讓小華「下海」還債，之後又恐嚇要把小華的腿打斷。小華當天就在董女住處被逼著簽下10萬元本票。

小華因為沒錢無法坐車北上，只能繼續住在董女家中，期間一度逃跑卻被董女抓回去，之後手腳遭到綑綁，全身多處遭董女毆打，「再逃跑就把妳腳筋打斷，把妳抓去賣淫。」小華被強迫到酒店面試，但都被打槍。

董女行為變本加厲，想要強灌小華鹽酸，但被室友制止。直到2021年近1月底，董女室友發現小華失溫昏迷，才報警處理。

法官審酌事證，不採信董女的辯解，最終依恐嚇、強制、傷害等罪，判董女110天拘役，得以一天1000元易科罰金。

ET快訊
快訊／蔡英文新年談話　揭4大目標
快訊／新年首故障！台鐵最美自強號「軔管破裂」
15大新制今起上路！藏6萬補助　惠民措施一次看
跨年見網友變惡夢！她遭全裸關浴缸痛毆　熱水燙身體
101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬
五月天不需要阿信了？團員爆驚人言論　全場嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跨年見網友慘被「全裸囚禁」　她困浴缸遭痛毆強酸伺候

國民法官今上路！每年13萬人參與審判　適用案件曝

獨／信號彈慶跨年「射後不理」！2023才10分鐘⋯高雄連2火警　　　　

想在高速公路上看跨年煙火？　國道警察這樣說

丈夫闖紅燈遭撞1死1傷！新年前夕遇死劫　妻目睹崩潰痛哭

快訊／台北西門町大火「濃煙竄天」　消防車塞爆民眾圍觀

快訊／跨年前傳意外！高雄驚見信號彈　疑擊中民宅頂樓起火

大哥女人不滿「韓妞」開趴太吵　上門勸告反被打…他撂10多人護妻

新北男租屋處性侵前女友！狂搧巴掌逼復合：別的男生比較行嗎

與14歲少女交往半年%5次　家長提告色男認錯獲原諒...輕判免入獄

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

跨年見網友慘被「全裸囚禁」　她困浴缸遭痛毆強酸伺候

國民法官今上路！每年13萬人參與審判　適用案件曝

獨／信號彈慶跨年「射後不理」！2023才10分鐘⋯高雄連2火警　　　　

想在高速公路上看跨年煙火？　國道警察這樣說

丈夫闖紅燈遭撞1死1傷！新年前夕遇死劫　妻目睹崩潰痛哭

快訊／台北西門町大火「濃煙竄天」　消防車塞爆民眾圍觀

快訊／跨年前傳意外！高雄驚見信號彈　疑擊中民宅頂樓起火

大哥女人不滿「韓妞」開趴太吵　上門勸告反被打…他撂10多人護妻

新北男租屋處性侵前女友！狂搧巴掌逼復合：別的男生比較行嗎

與14歲少女交往半年%5次　家長提告色男認錯獲原諒...輕判免入獄

快訊／蔡英文揭新年4目標：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

師傅開「客戶福斯」！竟酒駕撞爛　老闆遭控不認帳

維也納愛樂樂團新年音樂會　台灣時間元旦18點戶外直播

iPhone 15最新「4色概念圖」曝光！　外型設計2大變化

醫示警「3類止痛藥」副作用　這1款最溫和：不傷腸胃腎

500萬現金、8台名車等抽！　7大通路「兔年福袋」一次看

快訊／新年首故障！台鐵最美自強號「軔管破裂」　急換編組誤23分

經典賽目標四強韓媒點出隱憂　韓國教頭親赴澳洲情蒐

古亭4千坪花海開催！夜間「愛心拱門」超浪漫　兔子燈隱身其中

蕭敬騰道歉了！　2023零時一過首發文「請原諒我的不完美」

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

2023才10分鐘⋯高雄連2火警

跨年見網友　她慘被「全裸囚禁」痛毆

丈夫闖紅燈1死1傷　妻目睹崩潰痛哭

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

大哥女人不爽開趴很吵　勸告被呼巴掌

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

高速公路上看跨年煙火　國道警將取締

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

人夫劈女同事喊「下面會興奮」　妻見對話吉了

台中公車撞死母子　她本能推夫護子…下秒慘遭撞斃

人行道騎電動滑板車摔癱　紡織大亨半身不遂索國賠

即／被禁足想出門…16歲女爬牆翹家

更多熱門

相關新聞

2023哪場跨年最強？　這縣市獲一面倒點名

2023哪場跨年最強？　這縣市獲一面倒點名

迎接2023，許多縣市都有舉辦跨年晚會，有網友發問，今年台東跨年是不是最頂？結果獲得一面倒認同。

「陶朱隱園」首伴101跨年！　燈光秀影片曝

「陶朱隱園」首伴101跨年！　燈光秀影片曝

北市動員745人清跨年垃圾　1小時內復原市容

北市動員745人清跨年垃圾　1小時內復原市容

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

關鍵字：

跨年台南網友鹽酸

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

快訊／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

葛斯齊公開15分鐘求饒錄音！汪小菲狂喊不能報：許雅鈞還是我家人

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　銀盔戰袍S曲線全看光

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面