跨年見網友慘被「全裸囚禁」　她困浴缸遭痛毆強酸伺候

▲小華見網友慘被囚禁。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

居住新北市的小華（化名）先前接受網友董女邀請下高雄一起跨年，原本雙方開心見面，卻因為小華騎董女機車自摔還不出修車錢，竟然遭董女扒光全身衣物囚禁在浴室，用滾燙熱水和噴火槍燒燙她的身體，還差點被強灌鹽酸，逼她去酒店上班還錢。董女被依恐嚇、強制及傷害等罪判處拘役110天，得易科罰金。

判決書指出，雙方於2020年12月31日見面，小華受邀下高雄和董女一起跨完年後，就住在她的租屋處長達半個月。董女之後說想搬回台南住，小華幫忙將她的機車騎回台南，沒想到在半路上自摔，維修費高達2.8萬元，因此遭到董女要求賠償3萬元。

小華四處借不到錢，董女暴怒要她打電話給母親。董女在電話中威脅小華母親，不處理就要讓小華「下海」還債，之後又恐嚇要把小華的腿打斷。小華當天就在董女住處被逼著簽下10萬元本票。

小華因為沒錢無法坐車北上，只能繼續住在董女家中，期間一度逃跑卻被董女抓回去，之後手腳遭到綑綁，全身多處遭董女毆打，「再逃跑就把妳腳筋打斷，把妳抓去賣淫。」小華被強迫到酒店面試，但都被打槍。

董女行為變本加厲，想要強灌小華鹽酸，但被室友制止。直到2021年近1月底，董女室友發現小華失溫昏迷，才報警處理。

法官審酌事證，不採信董女的辯解，最終依恐嚇、強制、傷害等罪，判董女110天拘役，得以一天1000元易科罰金。