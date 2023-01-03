「催眠水」迷姦女健身教練！油漆工：就是要做　賠62萬判7年

▲詹男網購「迷幻催眠液」並邀小玲來家中，讓她喝下昏睡後硬上得逞，挨告後須賠償62萬，還被判有期徒刑7年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

一名詹姓油漆工邀請女網友小玲（化名）到家中作客，卻拿刻意準備的「超強迷幻催眠液」加入水中給小玲喝，等藥效發作後趁小玲無法抵抗性侵得逞，詹男坦言「找小玲來就是想要跟她發生關係」，遭判刑後詹提上訴，並與小玲達成調解、約定賠償62萬餘元，台中高分院改判詹男有期徒刑7年，仍可上訴。

判決指出，在健身房當教練的小玲，2021年8月29日下班後，應詹姓男網友的邀約到其台中住處聊天，小玲喝了詹提供的水，不久後即感到頭昏意識迷糊，靠在詹男床上休息，不料詹卻趁機一陣亂摸，最後性侵得逞，過程中小玲還有僅存的知覺，她感覺到「詹男的手冰冰的、摸她時的觸感」，聞到「精液的味道」，還有液體滴在她下體、擦拭、沖洗的感覺，但對於所有行為都無力抵抗，只能等恢復後離開詹家馬上至醫院驗傷並報警。

詹男被逮後直接坦承，甚至大方承認「找小玲來家裡就是想要跟她上床」，表示與小玲在網路上認識已3、4年，是他想追求的對象，他抱著她時雙方還有親嘴，他認為小玲也想跟他發生性行為。

而詹男供稱，「超強迷幻催眠液」是他與前女友使用的，但警方調查發現，詹男在網路下訂催眠液後不久，就邀約小玲來家中，根本是刻意買來有所預謀，小玲體內也驗出該催眠液有第四級毒品成分，認為犯意重大，一審依毒品危害防制條例、妨害性自主等罪，判7年9月徒刑。

詹男上訴台中高分院後，與小玲當庭成立調解並協調賠償62萬餘元，獲得同意從輕量刑，但是法官考量原審時小玲哭訴，「案發後讓她在健身房只要看到類似詹的體型、髮色，甚至異性，都會非常反感與害怕，會想逃到廁所或離開健身房，導致她失去了喜愛的工作、失去一切」，認為罪行嚴重，仍不符合緩刑條件，依以藥劑強制性交罪處有期徒刑7年，全案仍可上訴。