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社會 社會焦點 保障人權

當5歲兒面殺妻！她遭「一刀穿肺」慘死血泊　狠夫下場出爐

記者陳韻如／台中報導

台中市2022年3月15日發生一起殺妻命案！陳姓男子為了孩子的扶養權與分居中的林姓妻子發生爭執，沒想到他竟當著5歲兒子的面，持摺疊刀狠次林女左胸，一刀奪走林女性命。案經台中地院審理，林男被依殺人罪判刑14年8個月；民事部分，法官則判林男須賠償251萬7868元。全案可上訴。

經查，42歲陳男有吸毒前科，與36歲林女育有2子，長子已成年，幼子5歲，陳男平時無業，家計依靠林女做清潔工維生，後來2人感情生變，並於2022年3月間開始分居，並洽談離婚協議中。

▲▼ 台中凶殺案，鄰居躲門後拍下過程 。（圖／民眾提供）

▲台中凶殺案，鄰居躲門後拍下過程 。（圖／民眾提供）

案發當日，陳男先聯繫林女前來接走兒子，但當對方騎機車帶著兒子前往其北屯區住處收拾物品時，他又突然反悔，2人因此起了口角，陳男氣憤之下用手勾住林女脖子，將她強拉下車，林女趁隙躲避到騎樓，但陳男緊追在後，並拿出預藏的折疊刀，接著不顧5歲兒子就在一旁觀看，奮力朝林女左胸猛刺一刀，造成林女左肺塌陷、血胸，經送醫搶救仍宣告不治。

陳男犯後騎車逃逸，先是到西屯區丟棄兇刀，又到東區放置機車，再徒步、改搭計程車向友人求助，企圖躲避警方追緝，直到2天後，在住家附近一間興建中的廟宇遭警方逮捕。

▲▼台中凶殺案老公被逮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳男逃亡兩天在一處工地被逮。（圖／記者鄧木卿攝）

檢方問訊時，陳男辯稱拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，見林女癱軟還對她做人工呼吸，發現林女胸部流血，翻開衣物後才知道乳頭處有傷口，不知林女為何被刺傷。但當時也在場的林女胞妹證稱，陳男與林女大吵後，陳男持刀刺向林女胸口，整個人癱軟在地。

經法醫鑑定指出，林女心因性休克，死因是左胸遭單一致命銳創，傷口深達5至8公分，且刺穿左肺導致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」。檢方遂依法將陳男起訴。

案經台中地院審理，刑事部分，法官依殺人罪嫌判陳男14年8個月徒刑；林女母親提出刑事附帶民事訴訟，求償喪葬費、撫養費及精神慰撫金，法官審理後，則盼他須賠償251萬7868元。

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