今年第1個周六就補班　「休1上5」鬱卒爆！大票哀號：心很累

▲2023年的第一個周六就要補班補課。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

放完3天元旦連假已經很鬱卒，這周六（7日）還要補班補課，讓許多人更煩悶。就有網友在Dcard抱怨，覺得補班補課很莫名其妙，「給人民放連續假期，卻搞得好像借錢還錢似的」，話題引發討論，「寧願不放連休，也不想一個禮拜只能休1天」、「只休1天接著上5天，真的心很累。」

這位網友在Dcard發文「今年第一個周六就要補班補課」，對於跨完年後馬上要用假日補班補課表示不解，「是在想什麼？周六的補班補課本來就是個莫名其妙的事情」，搞得放假很像借錢還錢一樣，「不曉得是否有人跟自己的想法一樣，補班補課我想全球應該只有台灣是首創的。」

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▲紅框為補班日。點圖可放大。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

貼文一出，就有人也直呼，「覺得小年夜根本沒必要放假和補班，多此一舉，回歸跟以前一樣除夕再放就好，美其名分散返鄉車流，實際上根本沒什麼差，都馬照塞」、「想放連假的自己用特休就好，這樣移來移去反而複雜」、「寧願不要放連休……比如遇到周四國定假日休1天，周五再上班再放六日，也不想要放4天連假然後某個禮拜要上6天班，很累。」

但也有苦主表示，「我來給你點安慰吧！我們公司初五初六正常班，全公司照常出勤，問過身邊大部分朋友了，只有我們公司年假沒放滿」、「軍人無感，經歷過連續一個月的留守值班不放假之後，都覺得沒什麼」、「我們公司強制扣特休，我覺得很X！因為我的特休只有6天」、「我的工作每個禮拜都是連6，不管有沒有紅字都是連6，過年還要請假才能回家過年。」

一票網友則是爽喊，「選外商，直接放假不用補班，賺到6天假」、「竹科跟我待的外商基本上都直接放假，沒在補班欸」、「我在外商也不用補班～不用補班真的覺得好幸福」、「排休表示無感」、「大學生表示，YA！要補的那天已放寒假，不用補課了。」