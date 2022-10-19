南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

▲南投縣抽驗市售蔬果畜肉，發現辣椒、小割菜及金桔農藥殘留檢驗不符規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局持續針對市售蜆、畜肉、雞蛋及蔬果等食品進行市場監測及抽驗，9月份抽驗33件蔬果畜肉產品，結果發現其中「辣椒」、「小割菜」及「金桔」等3件產品農藥殘留檢驗不符規定，經查供應商來源均為雲林、彰化等外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

縣府衛生局表示，本次依產品風險進行農藥殘留檢驗及動物用藥，針對縣內至超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所，共計稽查17家；不合格的3件產品分別為南投市復興路「大盤大生鮮百貨超市」的辣椒、小割菜，貨源為雲林縣，以及竹山鎮集山路「好鄰居有限公司」的金桔，貨源為彰化縣。

衛生局陳南松局長呼籲農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令，衛生局也將持續加強市場端產品的稽查、抽驗、檢測及輔導，落實源頭管理監測及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥，以維護民眾健康及權益。

陳南松建議，民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，減少攝入蔬菜之可能殘留農藥；另切勿購買違法屠宰的家禽，或來路不明的畜肉及其加工製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽、畜肉產品，如有相關疑義可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。