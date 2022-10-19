　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

▲南投縣抽驗市售蔬果畜肉，發現辣椒、小割菜及金桔農藥殘留檢驗不符規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣抽驗市售蔬果畜肉，發現辣椒、小割菜及金桔農藥殘留檢驗不符規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局持續針對市售蜆、畜肉、雞蛋及蔬果等食品進行市場監測及抽驗，9月份抽驗33件蔬果畜肉產品，結果發現其中「辣椒」、「小割菜」及「金桔」等3件產品農藥殘留檢驗不符規定，經查供應商來源均為雲林、彰化等外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

縣府衛生局表示，本次依產品風險進行農藥殘留檢驗及動物用藥，針對縣內至超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所，共計稽查17家；不合格的3件產品分別為南投市復興路「大盤大生鮮百貨超市」的辣椒、小割菜，貨源為雲林縣，以及竹山鎮集山路「好鄰居有限公司」的金桔，貨源為彰化縣。

▲南投縣抽驗市售蔬果畜肉，發現辣椒、小割菜及金桔農藥殘留檢驗不符規定。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局陳南松局長呼籲農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令，衛生局也將持續加強市場端產品的稽查、抽驗、檢測及輔導，落實源頭管理監測及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥，以維護民眾健康及權益。

陳南松建議，民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，減少攝入蔬菜之可能殘留農藥；另切勿購買違法屠宰的家禽，或來路不明的畜肉及其加工製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽、畜肉產品，如有相關疑義可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／南韓11月起　恢復台灣旅客免簽入境
快訊／元大金創辦人馬志玲辭世　享壽82歲
快訊／國內首宗活摘器官集團！　男險遭「全拆」
快訊／陳昭榮前妻首發聲！　「離婚時間點」曝光
壽星吃麻辣鍋「幾歲就送幾片肉」！　還有雞翅跟蝦子
周星馳首開IG！　「開4大條件徵才」：我親自選人
退伍弟兄好消息！　明年教召5-7天與14天併行
LIVE／陳昭榮離婚！夜伴熟女全直擊　婚變原因曝光
好市多聯名卡換家！　內行「1招免重辦」免帶現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

86歲婦外出訪友迷路　熱心民眾+細心女警突破困境助平安返家

南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

神明廳點香祭拜　線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

雙龍國小生入山當獵人學徒　承襲布農文化體驗生態旅行工作

保護長者「行的安全」　恆春警至各關懷據點宣導交安觀念

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

台南公私協力共同防汛　黃偉哲感謝防汛志工的奉獻

暖暖土石1小時3度崩塌！「砰一聲」泥水灌民宅　擴大影響7戶

國道2號增設「中路交流道」　高公局審查通過

社區活動被投訴！里民不滿「封我家前路2天」　改到500m遠舉辦

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

86歲婦外出訪友迷路　熱心民眾+細心女警突破困境助平安返家

南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

神明廳點香祭拜　線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

雙龍國小生入山當獵人學徒　承襲布農文化體驗生態旅行工作

保護長者「行的安全」　恆春警至各關懷據點宣導交安觀念

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

台南公私協力共同防汛　黃偉哲感謝防汛志工的奉獻

暖暖土石1小時3度崩塌！「砰一聲」泥水灌民宅　擴大影響7戶

國道2號增設「中路交流道」　高公局審查通過

社區活動被投訴！里民不滿「封我家前路2天」　改到500m遠舉辦

Netflix強力打擊共享帳號　明年初全球同步執行

賣毒電競直播主正面曝！拿下多場射擊冠軍　少年陳屍西門町揪出他

陳漢銘赴日搶救航班奏效今日股價應聲上漲　明年首季努力恢復獲利

元大金創辦人馬志玲辭世 享壽82歲

兩岸戰爭一觸即發　三三會林伯豐：澤倫斯基是不合格總統

狂傳簡訊扛柴刀盯稍「還打到她跌倒」　阿北騷擾前女友...判7月　

南韓11月起恢復台灣旅客免簽入境

鄧小平前翻譯：習若解決「台灣問題」將成歷史偉人　連任時間更長

台灣黑熊保育再傳喜訊　崁頂公熊Umas頸圈解鎖尋回！活動力超強

《女大》班底驚爆2年沒性生活！「原因曝光」白家綺聽完嚇呆：好了

地方熱門新聞

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

台中知名酒店雙球海大解封迎客

台南公私協力共同防汛

國道2號增設中路交流道　高公局審查通過

71歲賣花阿嬤養中風夫、腦麻兒

南投縣抽驗蔬果畜肉近1成農藥超標

86歲婦訪友迷路　民眾+女警助返家

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

配合中壢運動公園區工程　桃園3區10/22停水

更多熱門

相關新聞

進口蘋果葡萄逾9成有農藥殘留　消基會提醒食用前「做好三步驟」

進口蘋果葡萄逾9成有農藥殘留　消基會提醒食用前「做好三步驟」

為了解國外進口到台灣蔬果是否仍有農藥殘留問題，消基會今（12日）公布針對進口18件蔬果進行殘留農藥檢測結果，發現蘋果8件中有7件驗出農藥殘留，其中1件檢出不得使用於蘋果農藥，可處罰2萬以上罰鍰，7件葡萄樣品檢出農藥，但都符合國內標準，等於15件中有14件有農藥殘留，比例超過9成，另外3件青花菜則都未檢出農藥，消基會提醒民眾食用前要充分浸泡與沖洗與切除，降低攝食農藥風險。

花蓮稽查中秋食品　抽驗58件皆符規定

花蓮稽查中秋食品　抽驗58件皆符規定

給好兄弟安心吃！　桃園衛生局抽驗食品

給好兄弟安心吃！　桃園衛生局抽驗食品

印尼泡麵再出包！3款驗出農藥殘留　

印尼泡麵再出包！3款驗出農藥殘留　

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

關鍵字：

農藥殘留蔬果畜肉抽驗

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面