扎波羅熱核電廠附近又遭炮擊　鄰國波蘭急發「碘片」防輻射災害





▲烏克蘭扎波羅熱地區發生炮擊，一間旅館被俄軍導彈炸爛。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭爆發不久後，歐洲最大、位於烏克蘭的扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就遭俄軍佔領至今，隨著近幾周附近地區局勢升溫，22日更發生新一波炮擊，鄰國波蘭政府也從22日起向多地消防部門發放碘片，預防潛在的輻射危害。

《路透社》等外媒報導，烏俄部隊激烈交火之際，扎波羅熱核電廠附近也發生炮擊，6座反應堆附近的建築物也被破壞。根據當地官員說法，扎波羅熱市22日出現激烈戰鬥，俄軍發射9枚導彈，擊中一間旅館及一座發電廠後。值得注意的是，該市市中心距核電廠僅有31英里（近50公里）。

▲全歐洲最大、位於烏克蘭的扎波羅熱核電廠。（圖／路透）

如果不幸發生核災，波蘭等鄰國最可能受到影響，而碘被認為能夠保護人體免於輻射造成的傷害，例如甲狀腺癌。波蘭副內政部長波博濟（Blazej Pobozy）表示，「在媒體報導扎波羅熱核電廠附近的戰鬥後，我們決定提前採取保護措施，發放碘片。」但他向所有公民保證，這些只是例行與先發制人的行動，希望最糟情況不會真的發生。

俄軍佔領扎波羅熱核電廠後，周邊地區持續發生激烈炮擊，該廠也多次與烏克蘭全國電網斷線，引發人們對核災的擔憂。國際社會對該地區的情勢表達抗議及擔憂，聯合國官員也呼籲在核電廠附近設立安全區，避免進一步破壞，而國際原子能總署（IAEA）經歷數月交涉後，終於在8月底派遣專家小組實地探訪。

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