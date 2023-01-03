灌保力達上路！男騎10分鐘就被逮　「酒測值破表」第12次酒駕慘了

▲高雄一名工人喝完保力達騎車上路，已經是第12次酒駕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄朱姓工人去年（2022）1月19日下午，在檳榔攤喝完保力達藥酒後，騎機車上路，遭警攔查後，測得酒精濃度為每公升0.68毫克，超過標準值的2倍，這是朱男的第12次酒駕，一審卻只被法官判處有期徒刑7月，檢方認為朱男累犯，這樣的判決太輕，不服上訴。二審法官加重改判有期徒刑11月。

判決書指出，朱男去年1月19日17時左右，在檳榔攤喝完保力達藥酒後，騎機車上路，大約只騎了10分鐘，就因行車不穩被警攔查，且他的酒精濃度為每公升0.68毫克，遭依法送辦。

法官認為，朱在飲酒後，吐氣所含酒精濃度已達每公升0.68毫克之情狀下，卻還貿然騎車上路，且朱曾多次酒駕，前兩次還被法院分別判決處有期徒刑9月、10月，應執行有期徒刑1年4月確定，一審時，法官考量朱從事臨時工、粗工，日薪900至1,000元、每月平均工作15天，家中還有老人與領有輕度智障手冊的子女要養，因此依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處朱男有期徒刑7個月。

檢方主張，朱男包含這次有12次酒駕，但一審判決卻還比前兩次還輕，無法讓朱男警惕反省，因此上訴。二審法官審理後，撤銷原判，改判處有期徒刑11月，全案還可上訴。