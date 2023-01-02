盜黃捷自拍照「PO交友網站求包養」　護理師下場曝

▲高雄市議員黃捷遭到盜照PO到包養交友網站。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉人豪／台北報導

高雄市議員黃捷2021年被網友盜照片，拿去PO在交友網站求包養，讓黃捷氣得報警提告，檢警查出為葉姓護理師所為，台北地方法院依散布文字、圖畫誹謗罪，判葉姓網友有期徒刑2月，可易科罰金。

黃捷2021年11月時，在臉書PO出截圖發文，指出「繼換臉後，又被盜照片拿去交友網站求包養...」，無奈表示「真的躺著也中槍」，黃捷提供的交友網站截圖，大頭照正是她在議會的自拍照，暱稱叫做「小清」，年齡26歲、身高165公分、單身、不菸不酒，還表示「上班族，白天、晚上都可配合」、「希望從有禮貌、友善的溝通開始。雙方都自在舒服。」

黃捷澄清「我不住新店，身高也沒有165，這是詐騙，這位真的不是我」，並呼籲大家若發現盜圖，請幫忙檢舉並私訊通知她，以防有人受騙上當。隨後黃捷報警處理，警方循線查獲為葉姓網友所為。

▲黃捷照片遭盜用在交友網站上求包養。（圖／翻攝黃捷臉書）

判決書指出，葉姓網友否認有任何散布文字、圖畫誹謗犯行，辯稱「我沒有張貼本案誹謗資料，檢察官未證明我有犯本案的動機」，並表示當時在上班，根本沒辦法去包養網站發文。

法院調查，從包養網站提供的資料以及登入時間相互比對結果，葉姓網友登入包養網站的時間，均非在其上班時間，所以葉姓網友的辯辭無足採信。且傳述黃捷公開尋求他人長期包養之不實事項而散布於眾，已達侵害黃捷社會名聲、形象之程度。

法院審酌，葉姓網友張貼誹謗資料傳述足以貶抑黃捷名譽，致黃捷人格評價受有貶損，實難寬貸，兼衡其犯後坦認部分客觀事實及未彌補黃捷所受損害之態度，參以葉姓網友審理時自陳大學畢業之智識程度、未婚、現職護理師、無須扶養親人等生活狀況，台北地方法院依散布文字、圖畫誹謗罪，判葉姓網友有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。