快訊／已到247萬人！北市人口2月底回升至250萬　蔣萬安可再找1副市長

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

受到新冠肺炎疫情等影響，台北市人口外移問題嚴重，導致前台北市長柯文哲任內剩下不到250萬人，必須少一名副市長與一名副秘書長；但據了解，因應疫情逐步解封，台北市人口數近期已逐漸回升至247萬人，且推估今年2月底、3月初就能達到250萬人，意謂著台北市長蔣萬安可再尋找另一位副市長。

根據《地方制度法》第55條規定，直轄市政府置副市長2人，協助市長處理市政，但人口在250萬以上的直轄市，得增置副市長1人，職務均比照簡任第十四職等，由市長任命，並報請行政院備查。

柯文哲2022年初就不斷表示，因為台灣總人口數下降，加上疫情緣故，使台北市3月人口數就會小於250萬人；而人口數下降，也意謂著台北市政府得少一名副市長，後來8月時任副市長黃珊珊離職後，因為當時還有副市長蔡炳坤、彭振聲，所以無法補足缺額。

但據了解，隨著疫情逐步解封緣故，台北市人口數逐漸上升；而蔣萬安也於3日市政會議中聽取民政局報告，並且於會前受訪時表示，台北市過去幾年人口流失20萬人，這是一個非常驚人數字，所以今天在市政會議上，特別邀請相關局處提供報告。

蔣萬安指出，自己過去也提了相關政策，無論是生育獎勵、生育補助或社會住宅等，都希望能夠對症下藥，提高台北市人口數，而他也分析造成人口流失的原因，第一就是疫情導致民眾戶籍被遷出，第二是生活圈移動，第三個也就是台北市生活居住成本過高，接下來都會跨局處解決，希望以最快速度讓北市人口提高到250萬。

被問到預估幾月能到250萬人，是否意謂著可以再找一名副市長？蔣萬安提及，等等就會聽相關局處報告，上次經相關局處了解，目前台北市最新人口數達逾247萬人，接下來農曆春節也有很多民眾返台，希望就這次回來的機會恢復戶籍，並會推動相關政策，吸引很多人才回來台北。

媒體追問，有無信心能在春節後恢復250萬人，心中有沒有第三副市長人選？蔣萬安僅說，最主要是吸引人才，能讓台北市真正成為宜居城市，讓大家感受到這是一個安居樂業的地方，才是他真正目標。

媒體再度追問是否不排除找第三名副市長？蔣萬安回應，如果依照相關法律規定，台北市到250萬人口，應該是會有3位副市長、3位副秘書長，會依照相關規定處理。

而依據民政局在市政會議上的最新推估，預計2023年2月底至3月初可望超過250萬人。