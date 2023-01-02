獨／訪新加坡前邀請！柯文哲明宣布民眾黨秘書長　周台竹證實接任

▲周台竹（左）、柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

早已喊出要挑戰2024總統大選的柯文哲，在卸下台北市長職務後，除了到台大報到準備辦理退休之外，也開始籌備2024競選辦公室、財團法人台北市台灣眾望關懷基金會；據了解，柯文哲連任第二屆民眾黨主席後，民眾黨將於明（3日）對外宣布新任秘書長，由前台北市政府涉外事務總監周台竹擔任，而周台竹也於今（2日）證實此事。

據了解，柯文哲早於2022年12月15日訪新加坡前夕，就邀請周台竹擔任民眾黨秘書長，而周台竹更在新加坡訪問結束後答應柯文哲邀請，17日黨內人士便在中央黨部開會討論人事案；但柯文哲19日於記者會時卻否認稱，秘書長還在徵詢階段，別把草案拿出來講得天花亂墜，但其實當時就已大致底定。

據了解，民眾黨中央黨部預計在1月3日上午召開交接記者會，由柯文哲本人親自宣布黨秘書長人事案，將由周台竹接任；至於原本的黨秘書長謝立功擬將轉向出任智庫協會或基金會的工作。

▲周台竹。（資料圖／記者林敬旻攝）

對此，周台竹2日下午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實將接祕書長一職，他說自己叫習慣「柯市長」，現在改成「柯主席」還有些不習慣，對他來說祕書長職務是一個意外，因他自己一輩子都在從事外交，沒真正涉略黨務。

周台竹表示，自己在柯文哲卸任前夕被徵詢意見時，剛開始非常猶豫，且家人不太贊成他接下黨秘書長職務，原本計畫要好好退休、遊山玩水，但後來認為這是一項責任，可以替台灣做事情，所以在與柯文哲談了幾次後決定試試看。

周台竹提及，自己在台北市政府3年半，從沒看過這麼認真的地方政府，也認同柯文哲「正直誠信」理念，「柯文哲是玩真的。」他表示，對柯有信心，也認為有時媒體上對柯文哲的評價不盡公平，所以願跳下來承擔黨秘書長職務。

至於現任的民眾黨秘書長謝立功未來何去何從？謝立功2日接受電訪時回應，3日就是一個交接典禮，將由周台竹接任黨秘書長，應由柯文哲來對外說明。

謝立功指出，他目前有兩個方向，包括到1月8日將正式成立的「台灣新故鄉智庫協會」任職，而這個協會是由認同柯文哲理念的學者創立，主要是提供國政白皮書等，另一個則是前往「財團法人台北市台灣眾望關懷基金會」，但基金會要到2月以後才會成立，所以會扮演何種角色屆時才會知道。

▼謝立功。（資料圖／記者李毓康攝）