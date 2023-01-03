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移除蔣公銅像態度曖昧！被議員批佛系　蔣萬安：還有更重要市政題

▲▼台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對轉型正義推動情形，前台北市長柯文哲卸任前研議，將台北市各機關尚餘60座故總統蔣中正銅像等威權象徵，移到士林官邸、中正橋等處，但台北市長蔣萬安上任首日被問及相關議題，卻沒有正面回應，使民進黨議員批評「佛系迴避」。對此，蔣萬安3日仍舊態度保守地說，還有更多、更重要的市政議題。

台北市政府統計，柯文哲上任初期原有81座威權象徵，卸任時剩下60座，其中51座分布在各級學校中，而依照柯文哲任內的「威權象徵後續處理報告」會議中決議，已經規劃士林官邸空間可配合教育局需求安置塑像，也正在盤整中正橋工程規劃等適當空間。

面對內政部近期推行轉型正義，鼓勵各縣市政府、學校等處，移除或改名方式清除威權象徵，每件最高補助10萬元，剛上任的蔣萬安態度趨於保守，僅稱「民意政治是台灣寶貴資產，民主法治也是我們重視的原則，這是接下來北市府團隊未來施政的依據。」

而蔣萬安的曖昧態度，也使民進黨台北市議員許家蓓批評，柯文哲任內對移除威權象徵態度消極，僅要求消除威權文字，而蔣萬安上任後更是含糊其辭，未積極面對歷史問題，呼籲蔣萬安既然已當首都市長，就不該以佛系態度面對此議題。

針對60座蔣中正銅像該如何處理？蔣萬安3日上午於市政會議前受訪時，態度仍然顯得保守，僅說秉持多元包容尊重原則，也絕對尊重民意、校園自主，「我想還有更多更重要的市政議題，才是市民朋友關心的（事），包括內湖交通如何解決、都市更新怎麼樣加速進行、台北市人口如何增加至250萬人以上，吸引更多人才等，都是接下來市府團隊要一起努力的目標。」

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