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萊爾富茶葉蛋也漲了！每顆10元變13元　同步祭優惠最低1元就能吃

▲▼萊爾富茶葉蛋 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富茶葉蛋每顆從10元漲價至13元，同步祭出三大優惠 。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富茶葉蛋也漲價了！面對雞蛋成本逐年上漲，繼先前全家便利商店宣布漲價後，今（3）日萊爾富也證實將從1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元，但同步也祭出三大優惠，像是買指定商品加1元就能吃茶葉蛋，還有2件20元、APP整買零取30件72折優惠。

全家便利商店在去年底調整茶葉蛋售價，從每顆10元漲至13元，限店販售的鼎王麻辣蛋也從18元漲到20元；如今萊爾富便利商店也跟進茶葉蛋漲價。業者表示，面對雞蛋成本逐年上漲，反映市場物價成本，萊爾富宣布自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元，但也同步推出門市合購優惠、2件折扣、線上Hi-Life VIP APP的整買零取三大優惠。

為感謝消費者長期支持，萊爾富在1月4日～1月31日推出合購活動，購買指定商品1件「加1元吃茶葉蛋」，指定商品包括喬亞滴濾系列的無糖黑咖啡/拿鐵咖啡(單件39元)、阿華田340 mL(單件30元)、每日活力蛋白飲(奶茶口味/無糖奶茶，單件售價45元），最高可現打7.9折，可省12元。

同一期間，在萊爾富購買茶葉蛋2顆，加指定飲品1件，即享合購價39元，指定飲品包含LCA506活菌發酵乳(單件售價28元)、福樂自然零優酪乳無加糖/草莓(單件售價28元)，等於打7.2折，現省15元。

萊爾富也推出「茶葉蛋2件折扣」活動，自1月4日～1月31日，購買茶葉蛋享「2件20元」優惠，等於平均每顆只要10元。

而針對平日有吃蛋習慣的民眾，也推出多件組優惠，1月4日～1月10日於線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，茶葉蛋30件只要280元（原價390元），等於打72折，現省110元，平均一顆不到10元。

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