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社會 社會焦點 保障人權

跨年見「沒拔鑰匙機車」無前科男騎走！遇警圍捕還裝乖

記者許權毅／台中報導

台中一名葉男1日凌晨在北區一處電子遊樂場度過跨年夜，機車則擺放在門口，未將鑰匙帶走。不料被路過一名42歲林男發現，趁機將機車騎走，警方獲報後在隔日凌晨發現該輛失竊機車，林男開始在市區亂竄，直到南區台中路與信義街口遭圍捕，林男還裝乖當一般路人，把車輛騎進路邊停車格，仍被警方識破逮捕，依照竊盜現行犯逮捕，移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林男騎走另名葉男機車，隔日凌晨在市區內跟警方追逐，最終在南區被警方圍捕，頭上的安全帽也是竊來的。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市第二分局文正所在1日3時許接獲葉男報案，指機車停放在電子遊藝場外卻不見蹤影，因為鑰匙就放在車上，懷疑被小偷騎走。警方隨即調閱監視器追查，鎖定特定對象，2日1時許在市區被發現該名嫌犯行蹤，立刻通知線上員警進行圍捕。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲林男並無竊盜前科，自稱是路過發現鑰匙沒拔，臨時起意。（圖／記者許權毅翻攝）

警方在市區內跟林嫌幾度交錯，雙方猶如貓抓老鼠，最終在台中路與信義南街口圍捕林嫌，員警準備上前時，林嫌還裝作自己是路人，把贓車停進路邊停車格，仍被員警上前壓制，林嫌蹲坐在地上，坦承機車是偷來的，頭上的安全帽同樣是路邊隨意拿取的。

林嫌向警方供稱，看見鑰匙插在機車上，臨時起意才會犯案。警方經查林男紀錄，確實無竊盜前科，將追查他是否有騎乘該輛機車犯案。林男被依現行犯逮捕，移送台中地檢署偵辦，並通知失竊車主葉男前來領回，葉男沒想到車子這麼快就能尋獲，大讚警方效率高。

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