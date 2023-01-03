　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普拿疼缺貨！軟便劑也斷貨1個月　胃腸科醫師朱光恩：30年來未見

記者黃翊婷／綜合報導

中國疫情升溫，退燒藥、藥品搶購潮燒到台灣。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，現在不只退燒藥普拿疼缺貨，就連用於排便不順的氧化鎂、軟便劑也都缺貨1個月了，這也是他從醫30年來從未遇到的狀況。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲斯斯、普拿疼等感冒相關藥品近期都賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

中國自從「溜滑梯式」解封新冠防疫政策後，境內感染人數開始暴增，各國紛紛祭出應對措施，日本喊出加價限量政策，避免陸客大量掃購退燒藥。而這波退燒藥、藥品搶購潮也延燒到台灣，甚至有藥師喊價1盒普拿疼要1500元，一度掀起各界熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中時新聞網》報導，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩提到，現在就連氧化鎂、軟便劑也都缺貨1個月了，他從醫30年來從未見過這樣的狀況；食藥署藥品組科長楊博文表示，近期缺藥的通報件數確實比較多，軟便劑缺貨主要是因為國外供應問題和國內缺乏製造廠，目前已著手進行調整，最快1月底就能恢復正常。

至於退燒藥的部分，藥師公會全聯會已自主發起限購令，每人最多可以買80顆。食藥署上個月27日也召集乙醯胺酚藥品業者開會討論庫存，食藥署長吳秀梅表示，經過會議盤點，乙醯胺酚類成藥尚有5至6個月庫存，原料藥有10個月，「暫不考慮限購」，目前庫存量都還在食藥署的安全範圍內。

健保署長李伯璋也提到，普拿疼每日建議服用上限為4顆，5天份就是20顆，若以一家四口計算，藥師公會推出每次限購80顆是很合理的；此外，若未來指揮中心要推出「退燒藥實名制」，健保署僅需要修改口罩、快篩實名制系統，最快3天內就可完成建置，假如政府有需要，健保署一定配合。

ET快訊
啦啦隊女神爆曖昧人氣YTR！　進出香閨全被拍
侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選！朱立倫謀20
孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框
快訊／蔣萬安可再找「1位副市長」！　北市人口將到250萬
丟丟妹爆3年婚變認：婚姻負能量！25歲未婚懷孕　斷父女關係
5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」
快訊／2023首開盤！　台股險守萬4大關
快訊／國1「3車追撞」2車翻了！　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

把握最後一天！高雄發錢「最高可拿1萬元」　這群人趕快出門領錢

王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

初二包1.2萬給岳母挨罵「不孝女婿」　人夫嘆被逼狂發紅包

5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」

學測數學走向生活素養題　混合題別太早放棄「仔細找線索」

普拿疼大缺貨「軟便劑也斷貨1個月」　醫嘆：30年來未見

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

把握最後一天！高雄發錢「最高可拿1萬元」　這群人趕快出門領錢

王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

初二包1.2萬給岳母挨罵「不孝女婿」　人夫嘆被逼狂發紅包

5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」

學測數學走向生活素養題　混合題別太早放棄「仔細找線索」

普拿疼大缺貨「軟便劑也斷貨1個月」　醫嘆：30年來未見

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

太陽半場僅拿31分被打爆！　近7戰慘吞6敗

佛光山潮州講堂送臘八粥　潮州警分局揪甘心

碎裂幼犬剩微弱心跳…獸醫決定救　「1年增14KG」見證重生感動她

台積電3奈米超威！　一文秒懂釋放45兆產品價值

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

灌保力達上路！男騎10分鐘就被逮　「酒測值破表」第12次酒駕慘了

把握最後一天！高雄發錢「最高可拿1萬元」　這群人趕快出門領錢

王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

賽琳娜與「新閨蜜」穿同款裙秀好感情　與貝克漢大兒子同遊過新年

秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

長勤罷工衝擊3000乘客　王國材成關鍵

更多熱門

相關新聞

大魔王XBB.1.5！可重複感染Omicron　醫：台灣小心

大魔王XBB.1.5！可重複感染Omicron　醫：台灣小心

號稱是目前「免疫力脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，連台大感染科前醫師林氏璧也形容為「大魔王」。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰表示，XBB.1.5可重複感染Omicron確診者，台灣要小心下一個變種病毒來襲，不一定是來自中國。

自陸返台陽性率4中1　北市疫苗今預約

自陸返台陽性率4中1　北市疫苗今預約

蓬佩奧：可能有100萬中國人確診新冠

蓬佩奧：可能有100萬中國人確診新冠

本土+16524　較上周一增16.7%

本土+16524　較上周一增16.7%

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

謝金河曬陶朱隱園夜景　18億的視角網看哭

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面