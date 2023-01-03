普拿疼大缺貨「軟便劑也斷貨1個月」　醫嘆：30年來未見

記者黃翊婷／綜合報導

中國疫情升溫，退燒藥、藥品搶購潮燒到台灣。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，現在不只退燒藥普拿疼缺貨，就連用於排便不順的氧化鎂、軟便劑也都缺貨1個月了，這也是他從醫30年來從未遇到的狀況。

▲斯斯、普拿疼等感冒相關藥品近期都賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

中國自從「溜滑梯式」解封新冠防疫政策後，境內感染人數開始暴增，各國紛紛祭出應對措施，日本喊出加價限量政策，避免陸客大量掃購退燒藥。而這波退燒藥、藥品搶購潮也延燒到台灣，甚至有藥師喊價1盒普拿疼要1500元，一度掀起各界熱議。

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根據《中時新聞網》報導，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩提到，現在就連氧化鎂、軟便劑也都缺貨1個月了，他從醫30年來從未見過這樣的狀況；食藥署藥品組科長楊博文表示，近期缺藥的通報件數確實比較多，軟便劑缺貨主要是因為國外供應問題和國內缺乏製造廠，目前已著手進行調整，最快1月底就能恢復正常。

至於退燒藥的部分，藥師公會全聯會已自主發起限購令，每人最多可以買80顆。食藥署上個月27日也召集乙醯胺酚藥品業者開會討論庫存，食藥署長吳秀梅表示，經過會議盤點，乙醯胺酚類成藥尚有5至6個月庫存，原料藥有10個月，「暫不考慮限購」，目前庫存量都還在食藥署的安全範圍內。

健保署長李伯璋也提到，普拿疼每日建議服用上限為4顆，5天份就是20顆，若以一家四口計算，藥師公會推出每次限購80顆是很合理的；此外，若未來指揮中心要推出「退燒藥實名制」，健保署僅需要修改口罩、快篩實名制系統，最快3天內就可完成建置，假如政府有需要，健保署一定配合。