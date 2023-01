XBB.1.5逃脫免疫能力最強！他曝「1指標」悄飆升　恐爆下波大疫情

▲XBB.1.5疫情席捲英美。圖為紐約街頭。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國公衛專家丁亮(Eric Feigl-Ding)警告,XBB.1.5是迄今逃脫免疫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一,與其他毒株相比傳播速度快得多,恐怕引發下一波大規模疫情。他指出,全美多地汙廢水新冠病毒濃度飆高,僅次於2021-2022年Omicron第一波疫情的紀錄,且目前仍在攀升中。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)資訊,XBB.1.5是Omicron亞型變異株,過去一周病例數幾乎翻倍成長,占東北地區確診數75%,全國確診數逾40%,已成為該國主流毒株。不過,目前未有研究表明其致病率更高,或者更容易導致重症,似乎也不會引發不同症狀。

▲紐約發生近一年以來最大規模的新冠住院潮。(資料照/路透)



丁亮指出,美國多地汙廢水病毒濃度超越2020年春天、2020-2021年Alpha病毒,且「住院數已接近去年冬天Omicron的瘋狂程度,這些數字不包括退伍軍人醫院,還漏掉好幾個州,所以情況可能更糟」,美國東北部是疫情熱點,紐約更經歷近1年以來最大規模的新冠住院潮。

丁亮警告,XBB.1.5疫情不會像Omicron一樣迅速消退,「因為XBB.1.5不是典型的Omicron,而是進一步突變的特殊重組混合變異株」。他抨擊CDC未能適當警告民眾,簡直「徹底搞砸了」,也反對對中國旅客實施新入境規定,因為儘管中國面臨新一波疫情,但美國新變種構成的威脅嚴重得多。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)也認同上述觀點,「諷刺的是,世界正在面臨的最糟糕變異株實際上可能是XBB.1.5」。

Recap why #XBB15 (storming ????????&????????) is a super variant:



among most immunity-evasive ‘escape variants’ to date



one of the best variants for invading human cells via ACE2.



Spreads much faster than old XBB or BQ



Causes hospitalizations wherever dominant (NY CT MA NJ) pic.twitter.com/n655wzvEHw