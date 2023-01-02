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XBB.1.5逃脫免疫能力最強！他曝「1指標」悄飆升　恐爆下波大疫情

▲▼美國疫情,美國紐約,口罩,新冠疫情,世界疫情。（圖／路透）

▲XBB.1.5疫情席捲英美。圖為紐約街頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）警告，XBB.1.5是迄今逃脫免疫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一，與其他毒株相比傳播速度快得多，恐怕引發下一波大規模疫情。他指出，全美多地汙廢水新冠病毒濃度飆高，僅次於2021-2022年Omicron第一波疫情的紀錄，且目前仍在攀升中。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，XBB.1.5是Omicron亞型變異株，過去一周病例數幾乎翻倍成長，占東北地區確診數75%，全國確診數逾40%，已成為該國主流毒株。不過，目前未有研究表明其致病率更高，或者更容易導致重症，似乎也不會引發不同症狀。

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

▲紐約發生近一年以來最大規模的新冠住院潮。（資料照／路透）

丁亮指出，美國多地汙廢水病毒濃度超越2020年春天、2020-2021年Alpha病毒，且「住院數已接近去年冬天Omicron的瘋狂程度，這些數字不包括退伍軍人醫院，還漏掉好幾個州，所以情況可能更糟」，美國東北部是疫情熱點，紐約更經歷近1年以來最大規模的新冠住院潮。

丁亮警告，XBB.1.5疫情不會像Omicron一樣迅速消退，「因為XBB.1.5不是典型的Omicron，而是進一步突變的特殊重組混合變異株」。他抨擊CDC未能適當警告民眾，簡直「徹底搞砸了」，也反對對中國旅客實施新入境規定，因為儘管中國面臨新一波疫情，但美國新變種構成的威脅嚴重得多。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）也認同上述觀點，「諷刺的是，世界正在面臨的最糟糕變異株實際上可能是XBB.1.5」。

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XBB.1.5逃脫免疫能力最強！「1指標」悄飆升　恐爆下波大

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