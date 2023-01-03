大魔王XBB.1.5！中過Omicron可重複感染　醫：台灣小心

▲台灣近期本土疫情也升溫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

號稱是目前「免疫力脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，連台大感染科前醫師林氏璧也形容為「大魔王」。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰表示，XBB.1.5可重複感染Omicron確診者，台灣要小心下一個變種病毒來襲，不一定是來自中國。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，美國過去一周XBB.1.5病例數幾乎翻倍成長，全國確診數逾40%，更占東北地區確診數75%，已成為該國主流毒株；不過，目前未有研究表明其致病率更高，或者更容易導致重症，似乎也不會引發不同症狀。

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美國公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）警告，XBB.1.5是迄今逃脫免疫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一，與其他毒株相比傳播速度快得多，恐怕引發下一波大規模疫情。

▼台灣最新境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（點圖可放大／指揮中心提供）

蘇一峰在臉書說，Omicron變種「XBB.1.5」襲美國，病例占比破40%，可以重複感染Omicron確診者，台灣要小心下一個變種病毒來襲，不一定是來自中國。林氏璧也在臉書形容XBB.1.5為「大魔王」。

指揮中心公布國內上周新增86例基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，33例本土中仍以BA.5占多數，有27例，比率82%；第二名是BA.2.75，有4例，占比12%；再來是BQ.1和BF.7各1例，占比3%。

境外移入定序中，BA.5有20例，占37%；BA.2.75有17例，占32%；BQ.1有8例，占15%；XBB有4例，占8%；BF.7有4例，占8%。

▼蘇一峰發文。 （圖／翻攝蘇一峰臉書）

