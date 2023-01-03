　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大魔王XBB.1.5！中過Omicron可重複感染　醫：台灣小心

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣近期本土疫情也升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

號稱是目前「免疫力脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，連台大感染科前醫師林氏璧也形容為「大魔王」。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰表示，XBB.1.5可重複感染Omicron確診者，台灣要小心下一個變種病毒來襲，不一定是來自中國。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，美國過去一周XBB.1.5病例數幾乎翻倍成長，全國確診數逾40%，更占東北地區確診數75%，已成為該國主流毒株；不過，目前未有研究表明其致病率更高，或者更容易導致重症，似乎也不會引發不同症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）警告，XBB.1.5是迄今逃脫免疫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一，與其他毒株相比傳播速度快得多，恐怕引發下一波大規模疫情。

▼台灣最新境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼12/26上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰在臉書說，Omicron變種「XBB.1.5」襲美國，病例占比破40%，可以重複感染Omicron確診者，台灣要小心下一個變種病毒來襲，不一定是來自中國。林氏璧也在臉書形容XBB.1.5為「大魔王」。

指揮中心公布國內上周新增86例基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，33例本土中仍以BA.5占多數，有27例，比率82%；第二名是BA.2.75，有4例，占比12%；再來是BQ.1和BF.7各1例，占比3%。

境外移入定序中，BA.5有20例，占37%；BA.2.75有17例，占32%；BQ.1有8例，占15%；XBB有4例，占8%；BF.7有4例，占8%。

▼蘇一峰發文。 （圖／翻攝蘇一峰臉書）

（圖／翻攝蘇一峰臉書）

ET快訊
4明星CP現身東區酒吧！婁峻碩、李佳穎放閃　溫妮帶億級男現身
美式、拿鐵買2送2！　4大超商「開工咖啡優惠」一次看
蔡英文拒「還稅於民」綠委開嗆　游盈隆曝傳達1重要訊息
桃園角頭「黑人」遭轟6槍　槍手見他倒地還補槍！焚車滅證有共犯
侯友宜、郭台銘傳結盟拚大位！關鍵內容曝光　正副怎麼搭都談了
快訊／高雄民宅清晨火警　1焦屍「無法辨識」
丟丟妹驚傳婚變！神隱半年鬧分居　「發文全刪」社團不見叫賣天后

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

廣發現金「最下策」　美女醫：寧願補助弱勢

快抱緊！5星座男「最寵愛女友」甜爆　金牛暖剝蝦捧手心

大魔王XBB.1.5！中過Omicron可重複感染　醫：台灣小心

自陸返台陽性率5中1　北市7.3萬疫苗今上午9點開放預約

台南山上今晨「5秒連2震」　最大規模3.8、震度3級

白冰冰跨年唱《First love》　靈感來自賈永婕

清晨連2震！5縣市有感　最大規模4.2、震度3級

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

台南台17線車禍奪2命！轎車撞橋墩成廢鐵4人噴飛

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

廣發現金「最下策」　美女醫：寧願補助弱勢

快抱緊！5星座男「最寵愛女友」甜爆　金牛暖剝蝦捧手心

大魔王XBB.1.5！中過Omicron可重複感染　醫：台灣小心

自陸返台陽性率5中1　北市7.3萬疫苗今上午9點開放預約

台南山上今晨「5秒連2震」　最大規模3.8、震度3級

白冰冰跨年唱《First love》　靈感來自賈永婕

清晨連2震！5縣市有感　最大規模4.2、震度3級

不是香蕉！研究：每天吃1水果「每周多排便1.5次↑」　還沒副作用

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

快訊／高雄1死惡火　死者身份曝

C羅天價加盟艾納斯　新東家主場3萬人大開歡迎趴

LEXUS IS今年有望推大改款！將追加帥氣旅行車　美背造型超搶眼

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選！朱立倫謀2024

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

烏克蘭能源設施遭轟炸　台灣發電機馳援

Jisoo推SOLO進度曝！新開YT「收入全捐出」　YG否認BLACKPINK出走

長勤、桃勤春節恐聯手罷工　1原因將爆更大規模請假潮

重慶公路設U型匝道！　走錯路可立即「回頭」

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

長勤罷工衝擊3000乘客　王國材成關鍵

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

更多熱門

相關新聞

自陸返台陽性率5中1　北市疫苗今預約

自陸返台陽性率5中1　北市疫苗今預約

中國乘客加強檢疫專案元旦起上路，指揮中心發言人莊人祥表示，1日自桃園機場入境的中國旅客共採檢524人次，陰性378人、陽性146人，陽性率為27.8％。面對即將到來的春節假期，台北市衛生局開放第45期新冠疫苗預約，接種後大約2周就可以產生保護力，讓民眾過年走春更有保障。

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

蓬佩奧：可能有100萬中國人確診新冠

蓬佩奧：可能有100萬中國人確診新冠

本土+16524　較上周一增16.7%

本土+16524　較上周一增16.7%

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

魔王變種XBB.1.5！這指標攀升中

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫蘇一峰林氏璧XBB.1.5

讀者迴響

熱門新聞

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面