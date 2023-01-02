許家印：今年是恆大關鍵年　一定能償還各種債務

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團創辦人、董事局主席許家印1月1日晚間發信給全體恆大員工，稱2023年是恆大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年，並強調恆大一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，「一定能開啟涅槃重生的新篇章。」

許家印在信中提到，過去一年，在各級政府和合作夥伴的大力幫助下，恆大地產實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。同時，恆馳汽車三年磨一劍，實現了恆馳5的量產和交付；恆大物業盡心盡力服務超千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。

許家印指出，這些來之不易的成果，凝聚著每一位恆大人的心血汗水，「這一年，大家團結一心、負重前行，不畏艱難、全力以赴，沒日沒夜地忘我付出，承受了巨大的身心壓力，克服了千萬個難題，實現了一個個不可能。這一切我都看在眼裡，也一一記在心上。你們辛苦了！」

許家印強調，2023年是恆大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年，「我堅信，只要全體恆大人齊心協力、永不放棄，努力拼搏、苦幹實幹，一步一個腳印紮實做好全面正常施工、恢復銷售、恢復經營等各方面工作。」

許家印還說，「我們一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。」