停工14個月！　恆大轉讓超級總部土地「掛牌價330億」

▲恆大集團創始人許家印。（圖／恆大集團官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸地產企業「恆大集團」仍處於債務危機之中，原計畫打造成總部的深圳灣土地因資金問題，建設工程已停工14個月。恆大11日將該塊土地掛牌出售，價格為75.4億元（人民幣，下同，約新台幣330億元）。

據《華夏時報》報導，深圳公共資源交易中心11日受轉讓人委託，以掛牌方式公開轉讓位於南山深灣片區的T208-0054宗地使用權，宗地面積1萬0376.82平方公尺，地塊起始出讓價約75.4億元，掛牌期自11月21日至11月26日9時止。

據悉，該塊土地是由恆大於2017年12月以55.52億元拿下，土地使用年限30年，為商業服務業用地，原計劃打造成為恆大總部，不過該建設項目因資金問題，自2021年9月開始已停工。

▲廣州恆大中心。（圖／CFP）

值得一提的是，就在恆大在深圳灣總部基地拿地的2017年，其正式將總部從廣州市搬遷至深圳。公開資料顯示，恆大地產集團2017年6月1日的註冊地已更改為深圳市南山區海德三道126號卓越後海金融中心3901房，同時，註冊資本由28.78億元變為33.83億元。

然而，恆大2021年出現債務危機，於是又將總部的多個部門遷回了廣州恆大中心。目前，恆大集團官網仍顯示其總部所在地位於深圳市南山區海德三道126號。